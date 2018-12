İlkadım'da Her Projede Kadının Adı Var

Kadın kursiyerlerle buluşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, geliştirdikleri her projede bayanları düşünerek hareket ettiklerini, her projede kadının adının olduğunu söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Yıldıray Çınar Kültür Merkezindeki bayanlara yönelik kurslarda eğitim gören kursiyerlerle buluştu. El emeği göz nuru ile ortaya çıkarılan ürünleri inceleyen Başkan Erdoğan Tok, "100 branşta 200 kursumuz ile 5 bine yakın kursiyerlerimizle hem meslek edindirmeyi sağlıyoruz hem de el sanatlarını geleceğe taşıyoruz. Kurslarımızda insanlarımıza mesleki vasıf kazandırıyor, onları üretebilir hale getiriyoruz. Mesleki anlamda yeterlilik kazanarak üretebilir konum kazanan bayanlarımız el emeklerini kazanca dönüştürmeleri konusunda da katkı sağlıyoruz. Mesleki ve el sanatları kurs sayılarında artış sağlayarak, daha kaliteli verimli kursların düzenlenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda her türlü desteği vermekteyiz" dedi.



İlkadım'da bayanlar öncelikli



Bayanların ellerinden çıkan ürünleri oldukça beğenen Başkan Tok, "Geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz her projede kadınlara ayrıcalıklı hizmet sunuyoruz. Kadınlara her projede yer veriyoruz. Önceki belediye başkanlığım döneminde Hanımlar Lokalimizi kadınlarımızın hizmetine sunarak onların sosyal yaşama bağlılığını sağlayan pek çok faaliyeti ile hizmete geçirdik. Göreve geldiğimiz günden bu yana kadınlarımızla ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hanımlar Lokalimizde yüzlerce kadınımız, tesisimizin tüm imkanlarından faydalanarak sosyal yaşamın içerisinde aktif bir şekilde yer almakta. 6 dönüm alan üzerine inşa edilen Derebahçe Sosyal Tesislerinde kadınlara eğitim, sosyal ve sportif alanlarda çeşitli hizmetler sunulmakta. Samsun'da hiçbir spor salonunda bulunmayan fitness, kondisyon ve spor aletlerinin bulunduğu Derebahçe Sosyal Tesisleri spor salonunda kadınların rahatlıkla spor yapabilmelerine imkan sağlanıyor. Onca hizmetlerin yanı sıra, eşsiz mimarisiyle inşa edilen yeni Unkapanı Kültür Merkezi içerisinde kadınlara yönelik birçok hizmetin ve aktivitenin yapılacağı yepyeni, modern bir Hanımlar Kültür Merkezi yapıyoruz" diye konuştu



Ziyarette kendisine gösterilen ilgiden dolayı bayan kursiyerlere teşekkür eden Başkan Tok, günün anısına kursiyerlerle fotoğraf çekildi. - SAMSUN

