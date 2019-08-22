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İlkadım'da ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

13 dakika önce

İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan Kadın Koordinasyon Merkezi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü güldürülüyor.

İlkadım'da ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor, System.String[]

İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan Kadın Koordinasyon Merkezi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü güldürülüyor.


Hayırseverler vatandaşlardan alınan eşyaları ihtiyaç sahipleriyle buluşturma noktasında yardım eli olan İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi aileye eşya yardımı yaptı. İlkadım Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz sunduğu eşya yardımlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Kökçüoğlu Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi aileye oturma grubunu ulaştıran Kadın koordinasyon Merkezi, bir aileyi daha sevindirdi.


"Hayırseverlerden aldığımız güç ile ihtiyaç sahibi insanlara yardım ediyoruz"


İlçede yaşayan yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa ve aileye ulaşıp hayatını kolaylaştırmak adına kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyasını bağışlamak isteyen hayırseverlere seslenen Kadın Koordinasyon Merkezi Fahri Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Bizlere eşya yardımında bulunarak yardımlara duyarsız kalmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırseverlerden aldığımız eşyaları kendi atölyemizde yenileyerek yine ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırıyoruz. Onlar bizlere destek versinler ihtiyaç sahiplerine ulaşalım. Bu anlamda hayırsever vatandaşlarımızdan aldığımız güçle yine ihtiyaç sahibi insanlara yardım ediyoruz. Yardım çalışmalarımızda bizlerle birlikte ter döken çalışanlarımıza ve her zaman bize imkan sağlayan İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:18 Kaynak: İHA
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