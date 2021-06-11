İlkadım'da imece usulü yardımlaşma çığ gibi büyüyor - Son Dakika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın destekleri ve eşi Lütfiye Demirtaş'ın gönüllü öncülüğü ile İlkadım'da Hayır Çarşısı Projesi hayırseverler bağışçılardan yoğun ilgi görüyor.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Lütfiye Demirtaş'ın gönüllü öncülüğünde gerçekleştirilen eşya yardımları sosyal belediyecilikte yeni bir sayfa açıyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın büyük bir hassasiyet gösterdiği yardımlar imece usulü ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü oluyor. İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi çatısı altında gerçekleştirilen hayır projelerinde İlkadımlı muhtarların hassas takibi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar tespit edilerek hem maddi hem de manevi destek sağlanıyor.

"Aldığımız yardımları ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz"

Lütfiye Demirtaş'ın gönüllü öncülüğünde hiçbir ücret talep etmeden hayır çarşısını sıcak bir yuvaya dönüştürmeyi amaçlayan kadınlardan oluşan bir gönüllü ordusu sosyal yardıma yeni bir anlayış getirdi. Burada sadece hayır işlerine gönül vermiş ve maddi kazancı asla düşünmeyen İlkadım'ın kadınlarıyla imece usulü bir yardım sistemi ile ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım ulaştırmak adına yoğun bir tempoda çalıştıklarını anlatan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Her şeyden önce bize bu imkanı ve güzel ortamı tereddütsüz temin eden İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a tüm gönüllü arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Hayırseverlerden aldığımız yardımları en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Mahalle muhtarlarımızdan yardım alarak ihtiyaç sahiplerini belirliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Hayırsever vatandaşlarımızın içi rahat olsun"

"Halkımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise "Mobilyadan kıyafete, ihtiyaç sahibi alilerimizin günlük ihtiyaçlarına kadar birçok yardımı gerçekleştirdik. Hayır Çarşımızın halkımızın ihtiyaçlarını karşılaması adına titiz bir çalışma ile gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, öncelikle Kadın Koordinasyon Merkezimizde misafir ettikten sonra ihtiyaçlarını adaletli bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Bu nedenle hayırsever vatandaşlarımızın desteğini beklerken yardımlarının en doğru şekilde kullanıldığını ve içlerinin rahat olmasını belirtiyorum. Bu güzel oluşuma gönüllü olarak destek veren değerli hanım kardeşlerime ve büyük bir hassasiyet gösteren kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN