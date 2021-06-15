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İlkadım'da iskan almayan müteahhitlere yeni yapı ruhsatı yok - Son Dakika

İlkadım'da iskan almayan müteahhitlere yeni yapı ruhsatı yok

15.06.2021 17:27
İlkadım'da iskan almayan müteahhitlere yeni yapı ruhsatı yok, System.String[]

İlkadım Belediyesi müteahhit mağduriyetlerini ortadan kaldırmak adına önemli bir karar aldı.

İlkadım Belediyesi müteahhit mağduriyetlerini ortadan kaldırmak adına önemli bir karar aldı. Müteahhitin vatandaşları mağdur etmesi durumunda başka bir parselde yeni yapı ruhsatı talep etmesi halinde bina tamamlama sigortası yapma zorunluluğu getirildi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, iskan alamadıkları için mağduriyetini ifade eden vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik çalışma yapılması talimatı verdi. Bu talimat üzerine Yapı Kontrol Müdürlüğünce hazırlanan düzenleme Belediye Meclisi tarafından da kabul gördü. Düzenlemenin meclisten geçmesi ile bazı müteahhitlerin yaptıkları binalara iskan almaması sebebiyle meydana gelen mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için önemli bir kararlar alınmış oldu. Belediye meclisince oy birliği ile kabul gören düzenleme bir yerel yönetim tarafından ilk kez uygulanmış olacak.

"Bina tamamlama sigortasını zorunlu hale getirdik"

Kabul gören düzenleme hakkında bilgi aktaran Yapı Kontrol Müdürü Serdar Bektaş, "Müteahhitler tarafından, yapı ruhsatı alınması itibariyle kat irtifakı kurularak daire satışı yapılabiliyor. Kendi payına düşen dairelerin satışını yapan müteahhitlerin yapı ile maddi bir bağı kalmıyor. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmayan binalara müdürlüğümüzce iskan düzenlenemediği için daireleri satın alan vatandaşların ve arsa sahiplerinin mağduriyeti ortaya çıkıyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek adına yaptığımız düzenleme ile vatandaşları mağdur eden müteahhitlerin başka bir parselde yeni yapı ruhsatı talep etmesi halinde bina tamamlama sigortası yapma zorunluluğu getirildi. Böylece yapı ruhsat ve eklerine aykırı bina yapan ya da tamamlamayı taahhüt ettiği süre içinde binasını tamamlamayan müteahhitlere, başka parsellerde bina yapmak istemesi halinde tamamlama sigortası yaptırarak ve yeni mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Büyükşehir meclisine sunduk"

Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün hizmetlerinin etkin ve verimli hale gelmesi adına yapı müteahhitlerinin kendi paylarına düşen bağımsız bölümlerin tamamını iskan almadan satamaması hakkında hazırlanan teklifin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülmek üzere gönderildiğini sözlerine ekleyen Bektaş, "Bu düzenlemenin onaylanması halinde artık ilimizde müteahhit mağduriyeti son bulmuş olacaktır" diye konuştu.

"Mağduriyetlerin çözümüne büyük bir adım attık"

"Geniş kitleleri ilgilendiren bir düzenlemeyi belediyemizce uygulayarak, vatandaşımızın müteahhitlerle olan çıkmaz sorunlarına bir neşter vurduk" diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Her önüne gelen müteahhitlik mesleğine soyunuyor. Bu da mesleğe ciddi zararlar veriyor. Müteahhitliğin bir tanımı yapılmalıdır. Herkes sorumluluk içerisinde çalışmalı ve verdiği sözün arkasında durmalıdır. Mal sahipleri müteahhitlere güvenip arsaları üzerine bina inşa ettiriyor. Ancak müteahhidin iskan almadan kaçması gibi sorunlarla vatandaş mağdur oluyor. Bu konuda hassasiyetimiz vardı. Bu düzenleme ile vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi adına büyük bir adım attık" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İlkadım'da iskan almayan müteahhitlere yeni yapı ruhsatı yok
İlkadım'da iskan almayan müteahhitlere yeni yapı ruhsatı yok
İlkadım'da iskan almayan müteahhitlere yeni yapı ruhsatı yok

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İlkadım'da iskan almayan müteahhitlere yeni yapı ruhsatı yok - Son Dakika


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