İlkadım'da kadınlara destek - Son Dakika

Samsun İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hayata geçirilen kuaförlük kursu ile kadınlara yönelik meslek edindirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından özellikle kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık anlayışı ile başlatılan meslek edindirme kurslarından olan bir olan kuaförlük kursu büyük ilgi görüyor. Kadınların ekonomik kazanımları göz önünde bulundurularak planlanan ve İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde hayat bulan kurslar vatandaşlar tarafından beğeni toplamaya devam ediyor.



İlkadım Belediyesi Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde sabah ve akşam olmak üzere iki sınıftan oluşan kuaförlük kursu 30 kursiyeri ile meslek edindirme kursları arasında en çok ilgi gören kurslardan biri haline geldi. Kuaförlük, makyaja ve türban tasarımlarının öğretildiği kursa katılan kadın kursiyerler, kurs sonunda meslek edinmiş olmaktan duydukları sevinci dile getirirken, bu imkanları sağlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.



"Kadınların başarısı hem ailelere hem ülkeye fayda sağlar"



Hizmet sektöründe her zaman rağbet görecek meslekleri özellikle belirleyerek İlkadımlı kadınlara pozitif ayrıcalık uygulandığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım Belediyesi olarak belediyeciliğin asli görevlerinin yanı sıra halkımızın ekonomik kazanımlarına da destek olabilmeyi hedefleyerek belirlediğimiz meslek edindirme kurslarımız artan bir ilgi ile devam ediyor. Kültür merkezlerimizde hayata geçirdiğimiz kurslarımızdan bu dönem en çok ilgi görenlerden biri kuaförlük oldu. Kadınların kendi işlerini kurabilecekleri, aile ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlayabilecekleri imkanları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uygulayarak hizmetlerimizi halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN