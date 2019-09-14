İlkadım'da kayıt dışı seyyara satış imkanı

SAMSUN (İHA) – Son günlerde ilçe genelinde kaldırım işgaline yönelik denetimlerini sürdüren İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nı işgal eden seyyarlara satış günleri düzenlemeye başladı.



Son günlerde ilçe genelinde kaldırım işgaline yönelik denetimlerini sürdüren İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri bu seferde kayıt dışı seyyarlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde Rasathane Mahalle sakinlerinin de şikayetini değerlendiren belediye zabıta ekipleri seyyarları mağdur etmeden satış yapabileceği bir gün belirleyerek çevrede görüntü kirliliğine sebep olan bunu süreklilik haline getiren seyyarları kontrol altına aldı. Yeni düzenleme ile İstasyon Mahallesi'nde bulunan İstasyon Pazarının Çarşamba günlerini 2.el eşya satan seyyarlara, Cumartesi günleri Halk Pazarı, Pazar günleri ise Sosyete Pazarı olarak vatandaşın kullanımına açık hale gelecek.



Kimseyi mağdur etmeyeceğiz



Hem vatandaşların hem de seyyar satıcıların taleplerine kayıtsız kalmayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vatandaşlarımızın talebi üzerine kimseyi mağdur etmeden hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırmış hem de o bölgede ekmeğini kazanan kardeşlerimize imkan sağlamış olacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN