Son Dakika Haberleri: İlkadım'da kayıt dışı seyyara satış imkanı
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İlkadım'da kayıt dışı seyyara satış imkanı

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Son günlerde ilçe genelinde kaldırım işgaline yönelik denetimlerini sürdüren İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nı işgal eden seyyarlara satış günleri düzenlemeye başladı.

İlkadım'da kayıt dışı seyyara satış imkanı, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Son günlerde ilçe genelinde kaldırım işgaline yönelik denetimlerini sürdüren İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nı işgal eden seyyarlara satış günleri düzenlemeye başladı.


Son günlerde ilçe genelinde kaldırım işgaline yönelik denetimlerini sürdüren İlkadım Belediyesi Zabıta ekipleri bu seferde kayıt dışı seyyarlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde Rasathane Mahalle sakinlerinin de şikayetini değerlendiren belediye zabıta ekipleri seyyarları mağdur etmeden satış yapabileceği bir gün belirleyerek çevrede görüntü kirliliğine sebep olan bunu süreklilik haline getiren seyyarları kontrol altına aldı. Yeni düzenleme ile İstasyon Mahallesi'nde bulunan İstasyon Pazarının Çarşamba günlerini 2.el eşya satan seyyarlara, Cumartesi günleri Halk Pazarı, Pazar günleri ise Sosyete Pazarı olarak vatandaşın kullanımına açık hale gelecek.


Kimseyi mağdur etmeyeceğiz


Hem vatandaşların hem de seyyar satıcıların taleplerine kayıtsız kalmayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vatandaşlarımızın talebi üzerine kimseyi mağdur etmeden hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırmış hem de o bölgede ekmeğini kazanan kardeşlerimize imkan sağlamış olacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:51 Kaynak: İHA
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