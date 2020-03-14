İlkadım'da 'korona virüsü' tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkadım'da 'korona virüsü' tedbirleri - Son Dakika

İlkadım'da 'korona virüsü' tedbirleri

6 saat önce

İlkadım Belediyesi, korona virüsüne karşı dizi tedbiri hayata geçirdi.

İlkadım'da 'korona virüsü' tedbirleri, System.String[]

İlkadım Belediyesi, korona virüsüne karşı dizi tedbiri hayata geçirdi. Belediye binasına gelenler için dezenfekte jelleri giriş kapılarına konulurken, virüsten korunma yöntemleri hakkında da vatandaş bilgilendiriliyor.


Belediye giriş kapılarında korona virüsüne karşı tedbirlerini sıklaştıran İlkadım Belediyesi hem hizmet almak için gelen vatandaşlara hem de çalışan personelin ortak kullanım alanlarını, halka hizmet veren otobüs ve kamu araçlarını ilaçlayarak dezenfekte ediyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile hamile olan kadınlara evde çalışma imkanı sunulan İlkadım Belediyesi'nde, olası gelişmelere karşı kriz ekibi de oluşturuldu.


"Uyarıları dikkate alıp tedbiri elden bırakmıyoruz"


Konuyla ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Gerekli tedbirleri almamız durumunda hiçbir virüsten korkmamıza gerek yok. Şu an şehrimiz için endişe edecek bir durum yok. Vatandaşlardan talebimiz, temizlik kurallarına uymaları ve yetkililerden gelen uyarıları dikkate almalarıdır" dedi.


"Etkinlikleri ileri bir tarihe erteledik"


Virüsün yayılmasını engellemek adına bir dizi tedbir aldıklarını anlatan Demirtaş, "Biz de belediye olarak gereken tedbirleri alıyoruz. Her platformda korunma yöntemlerini, hijyenle, evdeki bakım ve temizliklerle ilgili yeterli bilgiler vereceğiz. Belediyemizde ve bağlı birimlerimizde gereken hijyen ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Virüsün yayılmasının önüne geçebilmek adına tedbir olarak tüm kurslarımızı ve insanlarımızın toplu şekilde bulunacağı kuruluşlarımızı geçici süre ile kapattık. Kütüphanelerimiz, spor komplekslerimiz bir süre hizmet veremeyecek. Özellikle çocuklar ve yaşlılarımız gibi virüs halinde dezavantajlı gruplar için de özel tedbirler aldık. Kurumlarımıza ve ilçemizde bulunan okullara, pazar yerlerine, alışverişin yoğun olduğu bölgelere 'korona virüs' ile ilgili gerekli bilgi ve broşürleri dağıtmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:02 Kaynak: İHA
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