İlkadım'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamasında denetim yaptı.

Keklik, ilçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir ile seyahat kısıtlaması denetimine katıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda İlkadım ilçesinde 8 ayrı noktada seyahat kısıtlaması denetimi yapıldı.

Denetim noktasında her araç tek tek durduruldu, sürücüleri ile yolcuların seyahat izin belgesi kontrol edildi.

Keklik, ilçe giriş ve çıkışlarda kolluk kuvvetleri tarafından yol kontrol denetimleri yapıldığına işaret ederek, "Polis ve jandarma ekiplerimiz İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan kararları 7 gün 24 saat denetliyor. Denetimler aralıksız sürdürülüyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, bu konuda herkes duyarlılık göstermeli." dedi.