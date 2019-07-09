Son Dakika Haberleri: İlkadım'da kurban pazar yeri hazırlıkları hız kazandı
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İlkadım'da kurban pazar yeri hazırlıkları hız kazandı

1 saat önce

İlkadım Belediyesi, yaklaşan kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı.

İlkadım'da kurban pazar yeri hazırlıkları hız kazandı, System.String[]
İlkadım Belediyesi, yaklaşan kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı.

Bu yıl Güzeldere Mahallesi'nde 27 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan "İlkadım Belediyesi Kurban Kesim ve Satış Alanı"nda hem satıcıların hem de kurbanlık alacak vatandaşların rahat ve hijyenik bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için yol, su ve elektrik gibi alt yapı çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getiriliyor.

27 dönümlük arazide "8x12m2" büyükbaş, 6x8m2 küçükbaş ebatlarında parselin çizim işlemlerinin gerçekleşeceği kurban alanında İlkadım Belediyesi Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile alanda düzenleme, temiz içme suyu ve lavabo gibi sosyal ihtiyaçların karşılanacağı eksiklikler gideriliyor. Hayvanların kaçmasından dolayı yaşanan kazaların önüne geçilmesi için de kurban satış ve kesim alanlarında eğitimli 'boğa timleri' oluşturulacak.

"Halkımıza farklı hizmetleri sunacağız"

Belediyenin tüm birimlerinin koordineli olarak sorumluluk alacağını ve en küçük detayın dahi hesaplanarak aksiliklere müsaade edilmeyeceğini aktaran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu yıl Güzeldere Mahallemizde 27 dönümlük bir arazi üzerinde halkımıza hizmet verecek olan kurban pazar yerimizde, ulaşımdan kurban rehberine kadar farklı hizmetleri İlkadımlı vatandaşlarımıza sunacağız. Yaklaşan bayram öncesi eksiklerimizi hızla gidererek, kurban kesim merkezimizin halkımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenliyoruz" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
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