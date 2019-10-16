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İlkadım'da otel ve pansiyon denetimi

1 saat önce

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren otel ve pansiyonları denetledi.

İlkadım'da otel ve pansiyon denetimi, System.String[]

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren otel ve pansiyonları denetledi.


Zabıta ekiplerine ulaşan yazılı ve sözlü şikayetler doğrultusunda ilçe genelinde bulunan otel ve pansiyonlara yönelik denetim gerçekleştiren belediye zabıta ekipleri 4 otel işletmecisine yazılı uyarıda bulundu. Yapılan denetimde öncelikli olarak işletmelerde iş yeri açma ruhsatı kontrolü yanı sıra konaklama alanlarındaki fiyat listelerinin müşterilerin görebileceği yerlere asılıp asılmadığı, çarşaf ve yatak ile lavabo temizliği, boya ve badana temizliği, yangın önlemleri, mutfak hijyeni ve yıldız şartlarına uygunluk durumunu denetlendi. Bu çerçevede kent merkezinde 35 otel 5 pansiyona denetimi yapıldı. Mesul müdür bulundurmayan işletmelere de gerekli uyarılarda bulunan ekipler, eksiliği görülen 4 otel işletmecisine yazılı uyarılarda bulunarak, bir sonraki denetimde bu eksiklikleri gidermeleri için süre verdi.


"Otel işletmeleri şehrin kalkınmasında misafirhane görevi taşıyor"


İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Samsun turizm potansiyeli yüksek, nüfus yoğunluğu bakımında ise İlkadım ilçesi şehrin gözbebeği konumunda olan bir yerleşim yeridir. Buraya gelen yerli yabancı turistleri ve misafirleri en güzel şekilde ağırlamak ve kentimizi tanıtmak görevimizdir. Bu anlamda otel işletmeleri şehrin kalkınmasında misafirhane görevi taşıyor. Biz de ilçemizde bulunan otellerin istenilen şartlara uygun olup olmadığını denetliyoruz. Ekiplerimiz eksikleri olan ve şartlara uygun olmayan otel ve pansiyonlar hakkında rapor tutup, uyarılara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor. Otel ve pansiyonlara temizlik ve hijyen kurallarına yönelik denetimlerimizi titizlikle sıkı bir şekilde devam ettireceğiz" dedi. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
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