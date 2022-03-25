İlkadım'da parklara güvenlik kamerası önlemi - Son Dakika
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İlkadım'da parklara güvenlik kamerası önlemi

25.03.2022 18:16
İlkadım'da parklara güvenlik kamerası önlemi

İlkadım Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluk alanı içerisinde bulunan parklara güvenlik kamera sistemi kuruyor.

İlkadım Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluk alanı içerisinde bulunan parklara güvenlik kamera sistemi kuruyor.

İlkadım ilçe sakinlerinin yaşam kalitesinin artması için güvenliğin öncelikli konulardan biri olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Bu nedenle çocuklarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak bizim de önceliğimiz. İlçemizde İlkadım Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte ortak yürüteceğimiz uygulama ile güvenilirlik durumuna göre tüm parklarımıza güvenlik kamerası monte ediyoruz. İlk olarak Hürriyet ve Kadifekale Mahallesi'nde bulunan Caner Mayendağı ve 30 Ağustos Parkı alanına güvenlik kameralarını yerleştirdik. Oyun grupları bulunan diğer park alanlarımıza da güvenlik kameralarını sırasıyla monte edeceğiz" dedi.

"7/24 parklarımızı gözlemleyeceğiz"

7 gün 24 saat parkların gözlemleneceğini ifade eden Başkan Demirtaş, "Bu sayede muhtemel istenmeyen durumlarda emniyet güçlerimiz anında müdahale edebilecek. Amacımız ailelerin ve çocukların zamanlarının büyük bölümünü geçirdiği park alanlarını daha güvenli hale getirmek. Her zaman bir gözümüz geleceğimiz olan çocuklarımızın üzerinde olacak" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım'da parklara güvenlik kamerası önlemi
İlkadım'da parklara güvenlik kamerası önlemi
İlkadım'da parklara güvenlik kamerası önlemi

YORUMLAR
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İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, Hisarcık, İlkadım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İlkadım'da parklara güvenlik kamerası önlemi - Son Dakika


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