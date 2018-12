İlkadım'da Promosyonlar Hesaplara Yatırıldı

Geçtiğimiz günlerde İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından belediye çalışanlarına müjde olarak duyurulan promosyon anlaşması ile promosyon bedelleri çalışanların hesabına yattı.

Geçtiğimiz günlerde İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından belediye çalışanlarına müjde olarak duyurulan promosyon anlaşması ile promosyon bedelleri çalışanların hesabına yattı.



Geçtiğimiz günlerde İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından belediye çalışanlarına müjde olarak duyurulan promosyon anlaşması ile 932 liralık promosyon bedelleri çalışanların hesabına yatarken belediye çalışanlarından Başkan Tok'a teşekkür geldi.



932 liralık promosyon anlaşması ile Samsun'daki belediyeler içerisinde en yüksek tutarı alan İlkadım Belediyesi çalışanları, "İşçi Babası" olarak anılan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür ettiler. Belediye çalışanları, "Bizlerin özlük haklarının en büyük savunucusu bizzat başkanımızın kendisi oluyor. Taşeron Yasası sürecinde, sendika anlaşmalarımızda ve daha birçok sözleşmede her zaman bizim hakkımızı en yüksek seviyede tutan başkanımız işçi babası olduğunu promosyonlarda da gösterdi. Başkanımız Erdoğan Tok'tan Allah razı olsun" dediler.



"Bu mutluluk başarıyı getiriyor"



"Belediye çalışanlarımızla birlikte önemli bir sorumluluğu birlikte paylaşıyoruz" diyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım'da 5 yıllık süreçte çok büyük proje ve hizmetlere imza attık. Yakaladığımız bu başarı ivmesinin gücünü de her zaman büyük ve mutlu bir aile olmaktan aldık. İşte bu mutluluk bu büyük başarıları birlikte getirdi. Her zaman çalışanlarımızın özlük haklarının ve refah düzeylerinin en üst seviyede olması için mücadele etmeyi kendime görev biliyorum. Son olarak da banka ile gerçekleştirdiğimiz promosyon anlaşması ile yine Samsun'da ilk sırada yer almayı başardık. Bu mutluluğu hak eden mesai arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Beyaz Saray Resmen Duyurdu: ABD Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı

Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor

Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu

ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu