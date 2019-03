İlkadım'da Seçim İrtibat Bürosu Açılışına Yoğun İlgi

İlkadım Fevzi Çakmak Mahallesi Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açılışı yağmur ve soğuk havaya rağmen büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi.Yoğun yağmur altında coşku ile desteklerini gösteren AK Parti ve MHP'li vatandaşlara teşekkür eden Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "AK Parti ve MHP'ye gönül vermiş siz değerli kardeşlerimizin bu yağmur altında böyle coşkulu bir kalabalık oluşturması Cumhur İttifakı'nın İlkadım'da mayasının tuttuğunun ispatıdır. İlkadımlı kardeşlerim herşeyin en güzelini hak ediyor. Biz de geçen 5 yıl içerisinde 255 milyon liralık büyük projeler ve hizmetleri hayata geçirdik. Doğalgaz firması ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde doğalgaz olmayan Çarşamba, Bileyci, Şair Süleyman Nafız, Koca Ragıp Paşa, Gazi Umar Paşa, Nurdan Sokak'ta oturan vatandaşlarımız doğalgaza kavuşacak. Firma ekipleri etütlerini yaptı. Sokakların kroki ölçülendirmeleri işlendi. Doğalgazı olmayan mevcut bu 5 sokaktaki yollara imar uygulaması yapıldı. Doğalgaz hizmeti sağlamak için kanunlar çerçevesinde imar revizyon çalışmalarımızı ve çözüm araştırmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Cumhur İttifakı'nın başarısı için el ele çalışmaya devam edeceklerini belirten MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, "Biz Cumhur İttifakı'nın tarafıyız ve bu gururla Cumhur İttifakı'nın başarısı için çalışıyoruz. 31 Mart Seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin dayanışması ile elimizden geleni yaparak başarıyı yakalayacağız" diye konuştu.AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Cumhur İttifakı bu sağanak yağmur altında sizleri birleştiren ittifakın adıdır. Bu güç ile 31 Mart'ta Erdoğan Başkanı yeniden seçmeye, Büyükşehir Belediyesinde Mustafa Demir Başkanımızı seçmeye ve belediye meclislerinde de meclis üyelerinin tamamını Cumhur İttifakı üyelerinden oluşturmaya var mısınız? Bu coşku ile bu sorunun cevabının evet olduğunu herkes anlıyor ve görüyor" şeklinde konuştu.AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tabandan tavana el ele, sırt sırta, omuz omuza büyük bir birlikteliğe imza atıyor. Bu yağmur altında burada oluşunuz, bu dik duruşunuz 31 Mart akşamını bize müjdeliyor. Allah sizden razı olsun. Siz her zaman kendinize yakışanı yaptınız. Her zaman devletten, milletten yana duruşunuzu gösterdiniz. Bu birlikteliği pazara kadar değil mezara kadar sürdüreceğiz. Sizin bu ilginiz bu sevginiz ve bu coşkunuz o zikzak çizenlere en büyük cevaptır" ifadelerini kullandı.Açılışa; AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, MHP İlkadım Kadın Kolları Başkanı Gülşen Arslan katıldı.Başkan Tok'tan öğrenci velilerine 3 müjdeÖte yandan, Derebahçe Sosyal Tesislerinde, İlkadım Belediyesi Eğitim ve Etüt Merkezi (İLKEM) tarafından Geleneksel 3. Büyük Veli Buluşma programı düzenlendi. Programda öğrenci ve velilerle bir araya gelen Başkan Tok, "Öğrencilerimize ve velilerimize buradan müjde vermek istiyorum. Öğrencilerimizin boş vakitlerini değerlendirmek ve sınavlara çalışmak için kullandıkları gençlik merkezlerini ve halı sahaların sayısının artırarak, ilçe merkezine uzak mahallelere kadar bu hizmeti ulaştıracağız. Üniversiteyi kazanan öğrencilere her dönem için yardım bursu vereceğiz. İlkem Eğitim ve ETÜT Merkezi Kurs sayısını 6' ya çıkarılıp, daha geniş kitlelere ulaşmak ve bu hizmeti merkezden uzak mahallelere ulaştıracağız. Teknolojiyi sadece kullanan değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirmek için mücadele vereceğiz. Çocuklarımızın bilişim alanında üretici olmasını sağlayacağız. Eğitim bir ülke meselesidir. Eğitim demek ekonomi, bilim, teknoloji, gelişmişlik, kalkınmışlık demek. Dolayısıyla biz eğitim konusunda her daim velilerimizin ve çocuklarımızın yanın da dün oluğu gibi bugünde yarında olacağız. Çocuklarımıza eğitim olanakları sunduğumuz İLKEM Eğitim Merkezlerimizin yanı sıra 4 yılda 64 çocuk parkı 12 halı saha yaptık. Bu hizmetlerimizin tamamından binlerce yavrumuz faydalanarak mutlu oluyor. Çocuklarımızın bu mutlulukları da bizim en büyük ödülümüz oluyor. Biliyoruz ki bugünün mutlu çocukları ve gençleri yarının başarılı bireyleri olacak" şeklinde konuştu.Programa ayrıca; AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, İlkadım Belediyesi Meclis Üyesi Adayları, İLKEM Eğitim Koordinatörü İdris Yüce , İLKEM'in öğrenci ve velileri katıldı. - SAMSUN