İlkadım'da temizlik araçları çiçek açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkadım'da temizlik araçları çiçek açtı - Son Dakika

İlkadım'da temizlik araçları çiçek açtı

6 saat önce

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çöp araçları ve konteynerlere giydirme çalışması yaparak, ilçede yaşayan tüm vatandaşlarda 'temiz bir çevre' bilincinin oluşmasını hedeflediklerini söyledi.

İlkadım'da temizlik araçları çiçek açtı, System.String[]

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çöp araçları ve konteynerlere giydirme çalışması yaparak, ilçede yaşayan tüm vatandaşlarda 'temiz bir çevre' bilincinin oluşmasını hedeflediklerini söyledi.


Temizliğin her şeyden önemli olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Temiz bir çevreye sahip olmak sağlıklı olmak anlamına gelir. Sağlıklı bir hayatın devam etmesi için doğal çevrenin korunması, çevrenin temiz tutulmasına yönelik şehrimizde bu temizlik bilincinin oluşturulması için belediyemiz temizlik araçlarına yeni dizayn yaparak, temizlik araç filosunu estetik görüntüsüne kavuşturduk. Temiz çevre ve sıfır atık konusunda başlattığımız ve başarılı bir şekilde devam ettirdiğimiz çalışmalar ile İlkadım'a yeni bir çehre yeni bir vizyon kazandırdık. Bu konuda temizlik parkındaki araçlarımıza yeşil ve doğanın çiçekleri ile giydirerek bir yeniliğe daha imza attık. Temizlik araç makine parkında bulunan tüm temizlik araçlarına renkli çiçekler ve özlü çevre, temizlik sloganlarıyla donatılarak yeni bir görünüme kavuşturduk" diye konuştu.


"İlkadım'ı evimiz olarak görüyoruz"


Temizlikte yer alan tüm araçların bu yöntemle giydirilmesi ile temizliğe daha dikkat edilmesi konusunun işlenerek, çevre duyarlılığı ve temizlik konusunda halkımıza mesajlar verilmesi yanında, ilçemiz de çevre bilincinin oluşumuna dolaylı ve görsel olarak katkıda bulunmayı, ayrıca bu yolla temizliğe daha dikkat edilmesi, gerekli önem verilmesi ve özen gösterilmesini hedeflendiğinin altını çizen Başkan Demirtaş, "Çünkü biz İlkadım ilçemizi evimiz olarak görüyor ve temizlik çalışmalarımız bu düşünce ekseninde gerçekleştiriyoruz. Evimiz olan ilçemizi temiz tutmak, kendimiz ve diğer insanlar için yapacağımız en güzel eylemlerin başında gelmektedir. Bu doğrultuda daha temiz bir İlkadım için ilçemizde yaşayan 7'den 70 herkesi çevreyi kirletmemeleri çevreyi korumaları için gerekli özen ve itinayı göstermelerini istiyoruz. Temiz çevre bilincinin oluşması için öncelikle okullarımızdan başlayarak bilinçlendirme kampanyaları düzenleyerek, doğal dengeyi bozmayan, çevresini ve çevreyi kirletmeyen nesillerin yetişmesi için eğitimlerle katkı sağlamak, halkımızın beden sağlığını bozacak tüm unsurları bertaraf etmek, göz estetiğine rahatsızlık veren görüntüleri ortadan kaldırmak, yaşamın kalbinde temiz bir çevre inşa etmek öncelikli görevlerimiz arasındadır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor
Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:56 Gebze Ticaret Odası Başkanı Çiler'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
16:56 Manisa'da kiracı boşalttığı evin kapıları, petekleri ve kombisini söküp götürdü - Son Dakika
16:55 Sadakataşı'ndan İdlib yardımı - Son Dakika
16:51 Kocasinan Belediyesi, kuru yaprakları organik gübreye dönüştürüyor - Son Dakika
16:51 Sıcak çorba çeşmesi Bursa Teknik Üniversitesi'nde de akıyor - Son Dakika
16:33 İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Son Dakika
16:17 Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:57:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlkadım'da temizlik araçları çiçek açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]