İlkadım'da teravih buluşmaları hız kesmiyor

Ramazan ayının bereketi her gün farklı bir mahallede gerçekleşen Teravih Buluşmaları ile devam ediyor.

Ramazan ayının bereketi her gün farklı bir mahallede gerçekleşen Teravih Buluşmaları ile devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, her gün farklı mahallelerde cami cemaati ile birlikte kılınan namaz sonrası mahalle sakinleri ile sohbet ediyor.



Her gece İlkadım ilçesinin bir mahallesinde mahalle sakinleri ile teravih buluşması kapsamında bir araya gelen Başkan Demirtaş, buluşmalara ara vermeden devam ediyor. Gündüzleri esnaf gezileri ile geceleri ise Teravih buluşmaları adı altında düzenlenen programla ilçe halkının yanında olan Başkan Demirtaş, belediye hizmetlerini vatandaşlara anlatırken vatandaşların istek ve önerilerini dinliyor.



Ramazan Ayı'nın kendine özgü güzellikleriyle manevi dünyaya zenginlik katığını dile getiren Başkan Demirtaş, "Ramazan ayının manevi ruhuna uygun olarak halkımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. İlçemizin farklı bir mahallesinde farklı bir camide teravih namazı kılarak vatandaşlarımızın Ramazan coşkusuna ortak oluyoruz. Ramazan'ın güzelliklerini halkımızla birlikte yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğin bereketini hep birlikte yaşadığımız Teravihler buluşmaları ile gencinden yaşlısına kadar herkesin birbirlerine kenetlenmesine vesile oluyoruz" dedi. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

