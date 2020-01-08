İlkadım'da yabancı tabelalara sıkı takip - Son Dakika

Samsun İlkadım Belediyesi, ilçedeki iş yerlerinde yabancı dilde olan tabelaların Türkçeye çevrilmesi için başlattığı denetimleri aralıksız sürdürüyor. Denetimler sonucunda 9 iş yerine ruhsatsız ticari faaliyette bulunmaktan cezai işlem uygulanırken, 7 işletmeye ise tabelasını Türkçeye çevirmesi için 7 gün süre verildi.



İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri Türkçenin korunması kanununa istinaden yüzde 75'i Türkçe olmayan işyeri tabelalarına yönelik denetim düzenledi.2 farklı bölgede yapılan denetimlerde iş yeri sahiplerine, yeni açılacak iş yerlerinde Arapça yazılara izin verilmeyeceği yönünde uyarıda bulundu. Suriyelilere ait iş yerlerinin yoğun olduğu 19 Mayıs, Hürriyet ve Çiftlik Mahallelerinin genelinde yabancı tabela için düzenlenen denetimde kanun gereği yüzde 75'i Türkçe olmayan tabelalar tek tek sökülerek iş yeri sahipleri uyarıldı. Yapılan denetimlerde zabıta ekipleri 9 iş yeri hakkında ruhsatsız olduğuna dair tespit tutanağı tuttu. 'Belediye emir ve yasaklar yönetmeliği 32. maddesine aykırı davranış(Ruhsatsız ticari faaliyette bulunma)' suçundan tespit tutanağı tutulan iş yerlerine cezai işlem uygularken, 7 işyerine ise iş yeri tabelalarını Türkçe'nin korunması kanununa istinaden düzeltilmesi için 7 gün süre verdi.



"Yabancı tabela konusunda artan şikayetler için harekete geçtik"



Konu hakkında açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Şehrimizde, son yıllarda Suriye uyruklu vatandaşlarımız tarafından çok sayıda iş yeri açılıyor. Bu iş yerlerinin büyük bir kısmı da yine Suriye uyruklu vatandaşlarımıza hitap ettiğinden tanıtımlarına yönelik tabela, pankart ve flamaları da yabancı harf ve kelimelerle yazılıyor. Tabelalar konusunda standartlar kuralına uymayan işletmelerimiz ile ilgili çalışmalarımızı ilçemizde başlatmıştık. Türk Standardları Enstitüsü(TSE) tarafından alınan, kurum ve kuruluşlarda kullanılan yabancı ifadeler Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25'i büyüklüğünde olabileceğine dair kararı İlkadım ilçemizde uygulamaya devam ediyoruz. Gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu işletme tabelalarının görüntü kirliliği oluşturduğu ve vatandaşların yazılanları anlamadıkları yönünde şikayetlerin arttığını belirledik. Biz de kanuna uyarak yüzde 75 Türkçe oranında olması yönünde zabıta ekiplerimizle düzenlememizi yapıyoruz. İlkadım ilçemizde diğer şehirler gibi yabancılaşmasının önüne geçmemiz adına gerekli denetim ve çalışmaları ilçemizde sürdürüyoruz" diye konuştu.



"Türk vatandaşlarından destek alıyorlar"



Yabancı uyruklu işyerlerinin hemen hepsinde iş yeri açma ve ruhsatlandırma evraklarının Türk vatandaşlarının üzerlerinde alarak açma ve kapamaları yasanın verdiği boşluktan faydalanarak sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Demirtaş, "Denetim yapan ekiplerimiz gören yabancı uyruklu iş yeri sahipleri dükkanlarını kapatıp kaçıyor. ya da kapama işlemi gerçekleştikten sonra tekrar devir yaparak başka bir Türk vatandaşının üzerinde tekrar açılıyor. Bu da ilçe yapılan denetim ve tespitlerin uzamasına sebep oluyor. İş yerleri önündeki standartlara uygun olmayan tabelaların kaldırması yönünde çalışmalarımıza duyarlılıkları ile destek veren esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"Kanunları uygulayan ekiplere teşekkür etti"



Zabıta tarafından gerçekleştirilen operasyona destek veren Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Şimşek, "Yabancı tabelaların sökümü konusunda zabıta personellerine teşekkür ediyorum. Mahallemizdeki diğer esnafımız çok büyük mağduriyet yaşıyorlar. Yasal olarak yabancı tabela asılması uygun olursa assınlar ama bu kanunsuz bir iş o yüzden kaldırılması doğru" şeklinde konuştu. - SAMSUN