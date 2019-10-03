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İlkadım'da yaşlılar unutulmadı

2 saat önce

SAMSUN (İHA) – 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bizim geleneklerimizde yaşlıya verilen kıymet özeldir.

İlkadım'da yaşlılar unutulmadı, System.String[]

SAMSUN (İHA) – 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bizim geleneklerimizde yaşlıya verilen kıymet özeldir. Farklı hikayeleri tek çatı altında buluşturan huzurevi sakinlerinin bu memleketin kıymetli değerleridir" dedi.


İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, eşi Lütfiye Demirtaş ve Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Huzurevinde kalanlarla tek tek ilgilenip, yaşlılara çiçek ve ikramlarda bulunan Başkan Demirtaş, ziyaret sonrası açıklama yaptı.


Yaşlıların bu memleketin özel bir kıymeti olduğunu ifade eden Necattin Demirtaş, "Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyemize ait Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ettik. Kurumda görev yapan herkese işlerinde kolaylıklar diledik. Huzurevi sakinlerinin hayır dualarını aldık. Bizler onların evlatlarıyız. Bizler her zaman onların yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri bugünlere yetiştiren ve geleceğe hazırlayan, tecrübelerinden fazlasıyla hissedar olduğumuz büyüklerimize, mutlu ve huzurlu günler geçirmeleri dileğiyle saygılarımı sunuyorum" dedi.


Ziyaretle ilgili düşüncelerini paylaşan Lütfiye Demirtaş ise, "Allah'a şükür bugün bu huzuru ve sevinci yaşıyoruz. Burada yaşamlarını sürdüren değerli büyüklerimizle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bizi çok sıcak karşıladılar. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Huzurevi sakinleri ve personeli ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Demirtaş, misafirperverlikleri için kurum çalışanları ve huzurevi sakinlerine teşekkür etti. - SAMSUN

Ramazan Bayraktar, Necattin Demirtaş, İlkadım, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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