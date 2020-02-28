İlkadım'da yeni yollar açılıyor - Son Dakika

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yapılaşmanın arttığı ve yol ihtiyacı olan mahallelerde yeni yollar açılıyor.



İlkadım Belediyesi 'yol medeniyettir' düsturuyla hareket ederek ilçede yol ihtiyacı olan bölgelerde yeni yollar açarak vatandaşların ihtiyacını gidermeye devam ediyor. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede yapılaşmanın arttığı ve her geçen gün gelişen mahallelerde yeni yol açma çalışması yaparak yol ihtiyacını gideriyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatıyla yol sıkıntısı olan mahallelerde program dahilinde yollar açan fen işleri ekipleri, alt yapısı tamamlanan yolları da kilitli parke döşeyerek vatandaşın hizmetine sunuyor.



"Üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz"



Yol çalışmalarının yaz kış demeden devam ettiğini belirlenen programlar dahilinde devam ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemiz gelişen ve nüfus büyümesi anlamında şehrimizin en hızlı büyüyen ilçesi konumundadır. Bu da bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor, biz de bunu karşılamak için daha çok çalışıyoruz. İlçemizde yapılaşmayla yeni yol gereksinimi oluyor, fen işleri ekiplerimiz de bu ihtiyacı karşılamak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Biz hizmet için buradayız ve burada olduğumuz sürece vatandaşa hizmet etmeye, İlkadım'ı geliştirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımız sırasında rahatsız ettiğimiz vatandaşlarımıza hoşgörülerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN