Son Dakika Haberleri: İlkadım'da yufkacılar mercek altında
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İlkadım'da yufkacılar mercek altında

44 dakika önce

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yufka imalathaneleri ve satış reyonlarına yönelik denetim yaptı.

İlkadım'da yufkacılar mercek altında, System.String[]

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yufka imalathaneleri ve satış reyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerinde çalışma ruhsatı ve hijyen kurallarına uymayan 3 işletme ilgili gerekli yasal işlem başlatıldı.


Vatandaşlar tarafından tüketimi yoğun olan gıda ve unlu mamul üreticilerine yönelik denetimlerinin sıklaştıran İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın yoğun olarak kullandığı Bulvar Caddesi'nde bulunan yufka üretimi yapan imalathane ve satış noktalarını denetledi. Denetimde ekipler, işletmeleri temizlik, ruhsat, hijyen kurallarına uygunluk ve ürün gramajı yönünden denetledi. Standartlara uymayan işletmelerle ilgili gerekli uyarılar yapılıp yasal işlem başlatıldı.


"Kurallara uyan esnafımıza teşekkür ediyoruz"


Yapılan denetimler hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "İlkadım ilçemizde üretim yapan unlu mamulleri üretim ve satış noktalarına rutin olarak kontroller gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın hassasiyeti, dikkati ve zabıta ekiplerimizin düzenli kontroller ve denetimlerimizi aralıksız olarak devam ettireceğiz. Vatandaşın sağlığını düşünerek kurallara uyan esnafımıza çok teşekkür ediyoruz. Uymayan vatandaşlarımızda daha dikkatli olma hususunda bilgilendiriyoruz. Üretilen ürünlerin standartlar ölçüsünde ve sağlıklı koşullar içerisinde halkımızın gönül rahatlığıyla alabilmesi için zabıta ekiplerimiz denetimleri devam edecek" dedi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Zabıta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Partili Mehmet Özhaseki: Belediye başkanları artık akrabalarını işe alamayacak
Tarifeli uçak kullanan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla kuyruğa girdi Muhtara sorunlarını whatsapp ihbar hattından iletiyorlar Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında! Yolcular böyle savruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:39:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkadım'da yufkacılar mercek altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]