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İlkadım'dan cami cemaatine çorba ikramı

14 dakika önce

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İlkadım Belediyesi tarafından Büyük Cami'de sabah namazından çıkan cemaate çorba dağıtıldı.

İlkadım'dan cami cemaatine çorba ikramı, System.String[]

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İlkadım Belediyesi tarafından Büyük Cami'de sabah namazından çıkan cemaate çorba dağıtıldı.


İlkadım Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle cuma sabahı kılınan namazın ardından camiden çıkan vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Çorba dağıtımı, cami cemaatince memnuniyetle karşılandı. Dağıtıma yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bu imkanı sağlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür etti.


"İlçemizde yaşayan her vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz"


Yapılan etkinlik hakkında açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Daha önceden de çorba-ekmek projesiyle üniversite öğrencileri ve sanayi esnafımıza sosyal belediyecilik anlayışı ile bu hizmeti sunduk. İl Müftülüğümüz ile uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Birlik ve beraberliğimizin tesisi için imkanlarımız ölçüsünde ilçemizde yaşayan her vatandaşa ulaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve namaz sonrası yaptıkları dualar son derece anlamlı ve eşsiz" dedi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
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