İlkadım'dan eğitim yuvalarına fiziki destek - Son Dakika
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İlkadım'dan eğitim yuvalarına fiziki destek

6 saat önce

İlkadım Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin daha iyi ortama sahip okullarda eğitim alması amacıyla yaptığı boya, bakım ve onarım çalışmalarıyla eğitime destek vermeye devam ediyor.

İlkadım'dan eğitim yuvalarına fiziki destek, System.String[]

İlkadım Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin daha iyi ortama sahip okullarda eğitim alması amacıyla yaptığı boya, bakım ve onarım çalışmalarıyla eğitime destek vermeye devam ediyor. Başkan Necattin Demirtaş, İlkadım'da eğitimi oldukça önemsediklerini ve her zaman destek olacaklarını belirtti.


İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde okullara yönelik yürüttüğü çalışmalarla öğretmen ve öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda ders işleyebilmeleri için ilçedeki eğitim yuvalarına fiziki destekte bulunuyor. Temizlik, Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttükleri program dahilinde ekipler okullarda peyzaj düzenlemesi, boya, bakım ve onarım çalışması yapıyor. Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi oyun ve spor alanlarında boyama ve tamirat işlerini erken tamamlayan ekipler, akabinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun da dış cephe boyama ve peyzaj çalışmalarını tamamlayarak öğrencilerin hizmetine sundu.


"Eğitim ve sağlıkta tasarruf söz konusu olmaz"


İlçedeki okulların fiziki koşullarını daha iyi noktaya taşıyabilmek adına belediye olarak her türlü desteğin artarak devam edeceğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarıdır. Bu sebeple ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren okulların fiziki şartlarının düzeltilmesi için boya yardımında bulunduk. Eğitim ve sağlık bizim olmazsa olmazımız. Pek çok hizmet alanında tasarruf yapılabilir ancak eğitim ve sağlıkta tasarruf söz konusu olamaz. Okullarımızın hepsine destek olmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz öğrencilerimizin iyi ortamlarda, iyi yetişmelerine katkı koyabilmek. Bundan sonra da desteklerimiz imkanlar ölçüsünde devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
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