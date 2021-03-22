- İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje - Son Dakika

- İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje

22.03.2021 19:34

- İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje İlkadım belediyesi elektronik atıklar evlerden toplayacak İlkadım Belediyesi, daha önce sadece seyyar atık getirme merkezlerinde toplanan elektrikli ve elektronik atıklar için yeni bir kampanya başlattı.

- İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje

İlkadım belediyesi elektronik atıklar evlerden toplayacak

SAMSUN - İlkadım Belediyesi, daha önce sadece seyyar atık getirme merkezlerinde toplanan elektrikli ve elektronik atıklar için yeni bir kampanya başlattı.

Kullanım ömrünü tamamlayan elektronik atıkların toplanmasına imkan sağlayan proje kapsamında doğanın korunmasına ve ekonomiye katkı sunacak olan "Elektronik Atık Toplama Aracı" İlkadım ilçesinde elektronik atık toplayacak. İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama; kullanım ömrü tamamlanmış çamaşır makinesi, teyp, ütü, televizyon, bulaşık makinesi, yazıcı, cep telefonu, DVD oynatıcı, kaset çalar ve dikiş makinası gibi her türlü elektrikli ve elektronik ürünü kapsıyor. Bu gruptaki atıklarını evinden aldırmak isteyen İlkadımlı vatandaşlar "444 55 06 Alo Atık Hattı"nı arayarak randevu alabiliyor. Belirlenen gün ve saatte başvuru sahibi tarafından kapı girişine bırakılan atıklar, belediye ekiplerince alınarak lisanslı geri dönüşüm firmasına teslim ediliyor.

Teknolojinin hızla gelişmesi ve tüketimin artmasına paralel olarak, elektrikli ve elektronik atık miktarının da giderek artış gösterdiğine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu kapsamda çevremizin korunması içinde önemli kararlar almaya devam ediyoruz. Çevremizi, doğal yapıyı, havayı ve topraklarımızı korumayı kendimize prensip edindik. Bu kapsamda elektronik eşyaların toplanması için çalışma başlattık. Bu çalışma ile elektronik eşya toplama kutuları, evlerde ve iş yerlerinde ömrünü tamamlayan tüm elektronik atıkların toplanmasına imkan sunacak. Evlerimizde ve iş yerlerimizde telefondan klavyeye, televizyondan yazıcıya tüm elektronik eşyaların toplanacağı çalışmamızı ilçemize kazandırıyoruz. Bu gruptaki atıklar insan sağlığını tehdit ediyor ve çevreye onarımı mümkün olmayan zararlar veriyor. Hem bu konuya ilişkin farkındalık oluşturmak hem de gönüllü karantina günlerinde hizmeti vatandaşlarımızın evine taşımak amacıyla e-atık toplama kampanyamızı başlattık. İlkadımlı çevreye duyarlı vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiye teşekkür ediyorum ve halkımızın bu çalışmaya destek vermesini arzu ediyoruz. İlk etapta 01 Mart 2021-01 Mart 2022 arası olarak açıkladığımız kampanyayı, daha sonra da devam ettireceğiz. İlerleyen süreçte diğer türdeki atıklar için de evlerden toplama çalışmalarımız olacak" dedi.

- İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje
- İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje
- İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje
- İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İlkadım Belediyesi, geri dönüşüm, İlkadım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - İlkadım'dan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje - Son Dakika


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