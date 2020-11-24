İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak yemek - Son Dakika

İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak yemek

24.11.2020 15:29
İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak yemek, System.String[]

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona virüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Hijyenik standartlarda hazırlanan sıcak yemekleri korona virüs nedeniyle evlerinde izolasyonda olan vatandaşlara dağıtıldı.

Gıda temininde güçlük çeken ilçe halkının yanında olduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım bizim evimiz, biz büyük bir aileyiz. Aileler zorlukları birlikte aşar. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Hep birlikte başaracağız. Yeter ki önlemlerimizi eksiksiz uygulayalım. Yalnız değilsiniz, her an her zaman yanınızdayız" dedi.

"Dayanışma ile iyi olacağız"

İlkadım Belediyesi olarak hiçbir masraftan kaçınmayacaklarını dile getiren Başkan Demirtaş, "65 yaş üzeri evlerinde bekleyen İlkadımlılar var. Bunların da ihtiyaç sahibi olan, ekmek bulamayan, yemek bulamayan insanların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların yardıma ihtiyaçları var. Sosyal yardımlaşma birimlerimiz, mahalle muhtarlarımız ve ilçe kaymakamlığımızla koordineli bir çalışma ile gerçek ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettik. Bu insanlara günlük yemek gönderiyoruz. Bu yemekleri görevli ekiplerimiz arabalarla, adreslere elden teslim vermek suretiyle hijyenik bir ortamda yardımları yapıyoruz. Ancak bizim inancımıza göre sadece 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanlar yok. Günümüzde korona virüsten dolayı evlerinde çıkamayan ihtiyaç sahibi aileler de var. 0553 007 84 95 hattını arayarak bizden yardım talebinde bulunan gıda temininde güçlük çeken PCR testi pozitif olan ve temas nedeniyle izolasyon sürecini evde geçirmek zorunda olan vatandaşlarımıza sabah kahvaltı ve akşam yemeklerini kapılarına ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Kovid-19 raporuyla birlikte evinde izolasyonda olan vatandaşlarımız bu bilgilerin ibrazı halinde ve sosyal birimlerimizin evlerinde kontrollerini yapmak suretiyle ihtiyaç sahibi ve aile sayılarını tespit ediyoruz. Ona göre 14 günlük karantina sürecinde kahvaltı ve akşam yemeklerini gönderiyoruz. Bu süreci hep birlikte dayanışma ile atlatıp iyi olacağız" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak yemek
İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak yemek
İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak yemek
İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak yemek
İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak yemek

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, İlkadım, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İlkadım'dan evlerde izolasyonda olanlara sıcak yemek - Son Dakika


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