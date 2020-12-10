İlkadım'dan hastaneye gidecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika

İlkadım'dan hastaneye gidecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği

10.12.2020 17:50
İlkadım'dan hastaneye gidecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği, System.String[]

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde acil hastaneye gitme ihtiyacı duyan vatandaşlara belediyenin ücretsiz araç desteği vereceğini ve uygulamanın bu hafta sonu itibari ile başlayacağını söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde acil hastaneye gitme ihtiyacı duyan vatandaşlara belediyenin ücretsiz araç desteği vereceğini ve uygulamanın bu hafta sonu itibari ile başlayacağını söyledi.

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye olarak destek vermeye devam ettiklerini bu kapsamda İlkadım Belediyesine ait araçların, sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri, aracı olmayıp hastaneye gitme durumunda olan vatandaşlara hizmet vereceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkımızın iyi gününde ve kötü yanında olduğumuzu hissettirecek uygulamaları ilçemizde hakim kılıyoruz. Belediye olarak karantinada olan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek götürüyoruz. Bununla birlikte salgın ile mücadelede binaların dezenfekte edilmesi, sokakların yıkanması, kısıtlamalar nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın market, eczane ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması gibi hizmetlerde ekiplerimiz fedakarca çalışıyor. Son olarak İlkadım Belediyesi'ne ait araçlarımızda hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında aracı olmayan ve hastaneye gitme ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmet verecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında belediyemizin 444 0 55 01- 0505 178 55 01 numaralarını arayıp, aracının olmadığını ve hastaneye gideceğini belirten vatandaşlarımıza ekiplerimiz anında araç gönderecek ve hastayı hastaneye götürecek" dedi. - SAMSUN

İlkadım'dan hastaneye gidecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği
İlkadım'dan hastaneye gidecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği
İlkadım'dan hastaneye gidecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği

Necattin Demirtaş, Cumartesi, 112 Acil, İlkadım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlkadım'dan hastaneye gidecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika


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