İlkadım'dan kandil simidi ikramı - Son Dakika

İlkadım Belediyesi tarafından her yıl yapılan ve geleneksel hale gelen 'kandil simidi' uygulaması bu yıl da sürdü. Mirac Kandili dolayısıyla ilçede bulunan camilerde, belediye personelleri tarafından kandil simidi dağıtıldı.

Mirac Kandili dolayısıyla İlkadım Belediyesi tarafından kandil simidi dağıtıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş birlik ve beraberliğin perçinlendiği mübarek gecede Abdullah Paşa Camisi'nde, Mirac Kandili dolayısıyla cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Birlik ve beraberliğin öneminin arttığı bu günlerde kandillerin öneminin de arttığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Birlik ve beraberliğin önemli olduğu, kardeşliğe ihtiyacımız olan bu günlerde kandillerin önemi daha da fark edilir olmaktadır. Bizler bu mübarek günler vesilesiyle dostluklara daha da önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, yapılan hatalarımızı telafi etme yoluna gitmeliyiz. Yüreğimizi nefret ve düşmanlık gibi duygulardan temizlemeye çalışmalıyız. Bu mübarek günlerin ve gecelerin, el ele verip tüm dünyada barışı tesis etmemiz için bize sunulmuş birer fırsat olduğunu unutmamalıyız" dedi. - SAMSUN