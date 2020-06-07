İlkadım'dan kınalı kuzulara ulaşım desteği - Son Dakika

Samsun'da İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede askerlik hizmetini yapacak olan er ve erbaşların, birliklerine ulaşımı için belediye otobüslerini kınalı kuzulara seferber etti.



İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Samsun Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez Komutanlığı ile yapılan ortak çalışma ile birliklerine teslim olmak üzere gelen asker adaylarını, otogardan alarak Esentepe ve 19 Mayıs kışlalarına ulaştırdı.



Sabahın erken saatlerinden itibaren birliklerine teslim olmak için Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı'na gelen Mehmetçiklere birliklerine kadar ulaşım imkanı sunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yeni tip korona virüsü salgınına karşı yürütülen süreçte göstermiş oldukları fedakarlık ve özverili çalışmalarından dolayı başta ulaşım hizmetlerinde çalışan personel ve şoför arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlkadım sınırları içinde yer alan Esentepe ve 19 Mayıs kışlalarına belediye şirketimize ait otobüslerle Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve bizleri muhafaza etmeleri için asker ocağındaki birliklerine teslim olmak üzere gelen asker adaylarımıza ücretsiz ulaşım imkanı sunduk. Vatan görevlerini yerine getirmek için yola çıkan kınalı yavrularımızın askerliklerini tamamlayıp burunları bile kanamadan annelerine, babalarına ve ailelerine kavuşmaları dileklerimle, şimdiden hepsine hayırlı teskereler diliyorum" dedi. - SAMSUN