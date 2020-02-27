İlkadım'dan kırmızı-beyaz çöp kovaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkadım'dan kırmızı-beyaz çöp kovaları - Son Dakika

İlkadım'dan kırmızı-beyaz çöp kovaları

11 dakika önce

İlkadım Belediyesi, ilçe halkının yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara, Samsunspor'un renklerini taşıyan çöp kutuları yerleştiriyor.

İlkadım'dan kırmızı-beyaz çöp kovaları, System.String[]

İlkadım Belediyesi, ilçe halkının yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara, Samsunspor'un renklerini taşıyan çöp kutuları yerleştiriyor.


Yeni modern çöp kovalarının şehrin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırmanın yanı sıra, caddelerin temizliğine de ayrı bir önem kattığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizde eskiyen çöp kutular sökülerek yenileriyle değiştirilirken, bir yandan da yeni çöp kovaları monte ediliyor. Belli aralıklarla yerleştirilen kovalar caddelerin temizliğine ayrı bir önem katıyor. Kaldırımlara vidalarla sabitlenen kutuların içinde biriken çöpler, gün içinde sık sık boşaltılarak, toplama merkezine taşınıyor. Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir İlkadım için yürüttüğümüz temizlik çalışmalarına vatandaşlarımız da destek vermeli. Özellikle çöp dökme saatlerine riayet etmelidir. Bu husus ilçemizde yürütülen temizlik konusunda son derece önemlidir. Kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmalara verilecek destek, 'temiz bir İlkadım' hedefine bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacaktır" dedi. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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