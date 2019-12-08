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İlkadım'dan yuva ısıtan yardım

6 saat önce

İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi aileye ücretsiz eşya yardımı yapıldı.

İlkadım'dan yuva ısıtan yardım, System.String[]

İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi aileye ücretsiz eşya yardımı yapıldı.


İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi insanların yardım başvurularını karşılıksız bırakmıyor. Gönüllü Başkan Lütfiye Demirtaş, sorumluluk alanında olup ihtiyaç sahibi olan her aileye kapılarının açık olduğunu belirterek, "Kimse yoksa biz varız" dedi.


İlçe genelinde yaptığı yardımlarla dikkatleri üzerine çeken Kadın Koordinasyon Merkezi, hayırseverlerden aldığı eşyaları, ihtiyaç sahibi ailelere vermeye devam ediyor. "Veren eli alan elle buluşturuyoruz" sloganıyla yürüttüğü yardımlara bir yenisini daha ekleyen Kadın Koordinasyon Merkezi Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahibinin başvurusunu gün içerisinde değerlendirerek soba, oturma grubu, halı ve perdeden oluşan eşyaları vererek ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzünü güldürdü.


İhtiyaç sahibi insanların her zaman yanında olduklarını söyleyen Lütfiye Demirtaş, "Vatandaşların kullanmadığı ya da eskimiş eşyaların çöpe atılarak çevre kirliliğine yol açmasının önüne geçerek kendi atölyemizde, tamir ve yenileme aşamalarından geçirilerek kullanımına kazandırıyoruz. Çevreye ve doğaya katkı sağlamanın yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere yaşam destek sağlıyoruz. Kullanılır durumda olan eşyalarını bağışlamak isteyen hayırsever vatandaşların 444 55 01 hattından dahili (1055-56) numaralı hattı tuşladıkları takdirde görevliler tarafından tutanak karşılığında eşyaları teslim alınarak, ihtiyaç sahiplerine veriliyor" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:19 Kaynak: İHA
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