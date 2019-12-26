İlkadım'dan yuva ısıtan yardım - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İlkadım'dan yuva ısıtan yardım - Son Dakika

İlkadım'dan yuva ısıtan yardım

6 saat önce

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi soğuk kış gününde yaptığı eşya yardımı ile ihtiyaç sahibi aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

İlkadım'dan yuva ısıtan yardım, System.String[]

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi soğuk kış gününde yaptığı eşya yardımı ile ihtiyaç sahibi aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturdu.


İlçe genelinde ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarıp, yüzlerini güldürmeye devam eden Kadın Koordinasyon Merkezi, bu sefer Cedit Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuklu bir aileye eşya yardımında bulundu. Maddi durumunun kötü olduğu bildiren ihtiyaç sahibi annenin yardım talebini değerlendiren gönüllü başkan Lütfiye Demirtaş, beton zeminde kartonlar üstünde yatan aileye ekiplerle birlikte ivedilikle yardım elini uzattı. Aileye 2 kanepe, 3 halı, giysi dolabı, sehpa, masa, yatak, perde ve koltuk takımından oluşan eşya yardımı yaptı.


"Yardımlara destek bekliyoruz"


Kullanılabilir durumdaki eşyaların belediyeye bağışlanmasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Evinizde ya da iş yerinizde kullanmadığınız eşyaları bir köprü vazifesi kurarak ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırıyoruz. Yapılan yardımlar ihtiyaç sahibi insanların yüzlerinde tebessüme, mutluluğa dönüşüyor. Bu mutluluğa ortak olmak adına hayırseverlerin ve ihtiyaç sahiplerinin bir araya geldiği bu gönüllü yardım hareketiyle birlikte çok sayıda gönüllü bağışçımızdan büyük destek bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih'te hırsız dehşeti: O anlar kamerada
Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı Öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan İngiliz kadın öğretmenin davası Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi

Son Dakika Haberleri
20:36 Rusya Devlet Başkanı Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi'nde takımını zafere taşıdı - Son Dakika Haber
20:29 Araçtan uzun namlulu kalaşnikof atan iki zanlı yakalandı - Son Dakika Haber
20:28 Bursa'da kitap fuarına İlber Ortaylı akını - Son Dakika Haber
20:27 Karadağ: Parlamento'nun oylayacağı emlak yasasına Karadağlı Sırp Ortodokslardan protesto - Son Dakika Haber
20:23 Erzincan'da kuvvetli rüzgar çok sayıda çatı uçmasına neden oldu - Son Dakika Haber
17:45 Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Son Dakika Haber
17:29 Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:39:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlkadım'dan yuva ısıtan yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]