İlkadım Emniyet Müdürlüğüne çocuklar için oyun parkı yapıldı - Son Dakika

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği hizmet binasına çocuklar için oyun parkı yapıldı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, aile içinde meydana gelen, toplumda dezavantajlı olarak değerlendirilen kadınların korunması ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması görevini yürütüyor.

Şiddetin her türlüsüne maruz kalan ve ses çıkaramayan kadınların yanında savunmasız çocuklarının da bu duruma tanık olduklarını, çocukların psikolojilerinin olumsuz etkilendiğine şahit olan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli harekete geçti.

Evde şiddete tanık olmuş çocukların ifade esnasında olayı tekrar dinleyerek mağdur olmaması için çocuk oyun parkı yaptırıldı.

İfade işlemleri devam ederken çocuklar da oyun parkında vakit geçirecek.