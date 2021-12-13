İlkadım Gençlik Merkezi'nden uçurtma şenliği - Son Dakika

İlkadım Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü tarafından öğrenci ve ailelerinin katılımıyla uçurtma şenliği düzenlendi.
Batıpark'ta düzenlenen 50 öğrenci ve 15 velinin katıldığı şenlikte çocuklar, çeşitli geleneksel oyunlar oynadı. Gençlik Merkezi'nin dağıttığı uçurtmaları uçuran çocuklar güzel bir gün geçirdi.
Şenliğe katılan öğrencilerden Muhammet Gül, eğlenceli bir gün geçirdikleri belirterek yetkililere teşekkür etti.
Etkinliğin sonunda Gençlik Merkezi üyesi gençler, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında yanlarında getirdikleri yemekleri paylaşarak birlikte piknik yaptı.
Kaynak: AA
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