Son Dakika Haberleri: İlkadım Halk Eğitim Müdürü Murat Yalçınkaya: "2023 vizyonuna uygun mesleki çalışmalar icra ediliyor"
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İlkadım Halk Eğitim Müdürü Murat Yalçınkaya: "2023 vizyonuna uygun mesleki çalışmalar icra ediliyor"

1 saat önce

İlkadım Halk Eğitim Müdürü Murat Yalçınkaya: "2023 vizyonuna uygun mesleki çalışmalar icra ediliyor"SAMSUN – Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu mesleki çalışmalar programları dahilinde İlkadım Halk Eğitim Merkezi binası önünde konser verildi, akabinde halk oyunu gösterisi yapıldı.

İlkadım Halk Eğitim Müdürü Murat Yalçınkaya: "2023 vizyonuna uygun mesleki çalışmalar icra ediliyor"

SAMSUN – Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu mesleki çalışmalar programları dahilinde İlkadım Halk Eğitim Merkezi binası önünde konser verildi, akabinde halk oyunu gösterisi yapıldı.

Mesleki çalışmalar kapsamında İlkadım Halk Eğitim Merkezi tarafından müzik ve halk oyunu gösterileri düzenlendi. Etkinlikte İlkadım Halk Eğitim Merkezinde görev yapan müzik öğretmenlerinin çalmış olduğu şarkılarla, katılanlar doyasıya eğlendi. Halk eğitim merkezinde 1 hafta sürecek mesleki çalışmaların içeriğinde; öğretmen seminerleri, zümre çalışmaları, akıl ve zeka etkinlikleri, toplantılar, eğlence etkinlikleri ve sene başı çalışmaları bulunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür eden Müdür Murat Yalçınkaya, "Bakanlığımızın hazırlamış olduğu mesleki çalışmalar programları tüm hızıyla devam ediyor. Halk eğitim merkezlerinin kendini daha da geliştirmesi açısından bu tür programlar kesinlikle yapılmalıdır. 1 hafta sürecek programın içinde farklı etkinlikler olacak. Bugün burada bizlere yardımcı olan Samsun Büyükşehir Belediyesine, Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi çalışanlarına, çok teşekkür ederim" dedi.

İlkadım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:04 Kaynak: İHA
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