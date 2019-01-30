Son Dakika Haberleri: İlkadım'ın Birleştirici Gücü

İlkadım'ın Birleştirici Gücü

1 saat önce

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun'da çeşitli siyasi partilere, siyasi aktörlere yaptığı ziyaretlerle İlkadım'da birliği, beraberliği, kardeşliği ve siyasi birlikteliği tesis ediyor.

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Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun'da çeşitli siyasi partilere, siyasi aktörlere yaptığı ziyaretlerle İlkadım'da birliği, beraberliği, kardeşliği ve siyasi birlikteliği tesis ediyor.

İlkadım'da siyasetin birleştirici gücü olarak tüm partilere ve siyasetçilere ziyaretler yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhur İttifakı ile kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) kader birlikteliği ve kardeşliğin ruhuna sadık kalarak, Büyük Birlik Partisi(BBP), Samsun Erbakan Vakfı Temsilciliği ve Saadet Partisine (SP) ziyaretler yaparak temaslarda bulundu.

Eski başkanlara ziyaret

Cumhur İttifakı Adayı Erdoğan Tok, son olarak Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 1994 yılı Gazi Beldesi Kurucu Belediye Başkanlığı görevi yapan Vedat Yılmaz ve Anavatan Partisi(ANAP) 1999 yılı Gazi Belde Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Nihat Batur'u ziyaret etti.

"Sevgiyle, samimiyetle kucaklaşıyoruz"

Yılmaz ve Batur'a yaptığı ziyaretlerle ilgili konuşan Erdoğan Tok, "Milletimizin gönlünde kurulan Cumhur İttifakı ülkemizin bekası ve kardeşliğin teminatıdır. Bu ruha sonuna kadar sadık kalarak Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe Başkanlarımız ve teşkilatlarımızla el ele, omuz omuza gönül gönüle bir ve beraber hareket ediyoruz. Eski Gazi Belde Belediye Başkanlarımıza yaptığım ziyaret oldukça güzel bir buluşmaydı. Güzel ve keyif verici bir sohbet oldu. Biz, sevgimizle, samimiyetimizle herkesi ve her kesimi kucaklıyoruz. İlkadım'da birliği, beraberliği, kardeşliği ve siyasi birlikteliği perçinleme, daha da kuvvetlendirme adına adımlar atıyor, gönlümüzü herkese açıyoruz" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Samsun, Erdoğan Tok, İlkadım, Güncel
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