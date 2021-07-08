İLKADIM'IN YARDIM ELİ YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR - Son Dakika

İLKADIM'IN YARDIM ELİ YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

BAŞKAN DEMİRTAŞ, ÖNCE İNSAN PRENSİBİ İLE HERKESİ DESTEĞE DAVET EDİYORUZ

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile İlkadım'da el uzatmadık ihtiyaç sahibi bırakmamayı hedefleyen İlkadım Belediyesi, aynı anda iki aileye daha eşya yardımı yaparak yüzleri güldürdü.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşları ekonomik yönden rahatlatmak amacıyla beyaz eşyadan mobilyaya kadar ev eşyası desteği sağlıyor. İlçenin her mahallesi'nde takdir toplayan çalışmalara imza atan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, İlyasköy ve Hastane başı Mahallelerindeki tespit edilen ihtiyaç sahibi aileye eşya yardımında bulundu. Kanepeden yatağa, çocuk dolabından, televizyondan buzdolabına, çamaşır makinesinden halıya, fırınlı ve set üstü ocaktan elektrikli süpürgeye kadar çok sayıda eşyayı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın mutluluğun yaşadığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İhtiyaç sahipleri başvurularını doğrudan Sosyal Yardım Müdürlüğü'müze yapabilirler. Ayrıca bizler de sahada araştırma yaparak İlkadım'daki ihtiyaç sahiplerini tespit etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız çevrelerinde gördükleri ihtiyaç sahiplerini lütfen bize bildirsinler. Biz de onlara yardım elimizi uzatalım. Ülkemizi, insanımızı ve İlkadım'ımızı seviyoruz. Önce insan diyoruz ve herkesi hayır işinde bize destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.