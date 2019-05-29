İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezinden gıda yardımı

İlkadım Belediyesi bünyesinde hizmet veren İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi, hayırsever vatandaşlardan alınan yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

İlkadım Belediyesi bünyesinde hizmet veren İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi, hayırsever vatandaşlardan alınan yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.



Koordinasyon Merkezi Ramazan ayında ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarına devam ediyor. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerinin yanı sıra Kadın Koordinasyon Merkezine gelen talepleri değerlendiren Koordinasyon Başkanı Lütfiye Demirtaş, Kazımkarabekir Mahallesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahibine gıda yardım paketini kendi teslim etti. Ramazan ayı boyunca bu yardımların devam ettiğinin altını çizen Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Ramazan nedeniyle gıda paketlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Sosyal belediyeciliğin temel yapı taşı olduğu inancında olan başkanımızın talimatı doğrultusunda İlkadım ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımını yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.



Yapılan yardımların artığını ifade eden Demirtaş, "Bizler İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzle koordineli olarak gıda yardımlarına Ramazan ayından sonra da ihtiyaç sahibi halkımıza dağıtmaya devam edeceğiz. Bu vesile ilen ben emeği geçen tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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