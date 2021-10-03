ÇEVRECİ İLKADIM KART GERİ DÖNÜŞÜMDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATACAK - Son Dakika

ÇEVRECİ İLKADIM KART GERİ DÖNÜŞÜMDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATACAK

BAŞKAN DEMİRTAŞ, TOPLUMA GERİ DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK EDİP İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZE DESTEK OLACAĞIZ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Türkiye ilk olan Hilal Kart uygulamasın günümüz şartlarına göre modernize edildiği "İlkadım Kart "uygulamasıyla kartı kullanan vatandaşların evlerinde ayrıştırdığı geri dönüşebilen ambalaj atıklarının ödüle döneceği uygulama ile sürdürülebilir bir geri dönüşüme için güçlü bir destek sağlamayı, bir yandan da vatandaşların yaptıkları alışveriş ile toplanan promosyonları ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım noktasında yeni bire dönem başlatacaklarını söyledi.

Yakın zamanda hayata geçecek olan İlkadım Kart uygulaması hakkında bilgiler aktaran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; " İhtiyaç sahibi ailelerin ekonomik durumlarına göre yardım olanağı sağlayan "Hilal Kart" uygulamasını modernize edilerek kullanım yönünden kredi kartına benzer fakat kullanıcısına farklı uygulamalarla getirisi çok olacak "İlkadım Kart" uygulamasına geçiş sağlayacağız. Türkiye'nin her yerinde herkesin rahatlıkla kullanabileceği İlkadım Kartla yapılan alışverişlerden elde edilen komisyonlar sosyal yardım havuzuna aktarılacak. Kart komisyonları bankaya değil, sosyal yardım alan ailelerimizin sofrasına gidecek. Kartımızın bir diğer yönü ise ödül sitemiyle ambalaj atıklarının yerinde ayrıştırılmasına olanak sağlayacak. Geri dönüşüm alanında örnek uygulamalar arasında yer alacak İlkadım Kart kullanıcıları evlerinde ambalaj atıklarını kağıt, plastik, cam ve metal gibi niteliklerine göre ayrılıp biriktirecek. Biriktirilen atıklar her mahalleye ayrı olarak belirlenen gün ve saatte gelen belediye görevlilerine teslim edilecek. Ambalaj atıklarının türüne göre tartarak kabul eden görevliler, teslim aldıkları atıkların puan karşılığını İlkadım Kart'tan POS cihazıyla yükleyecek. Yüklenen puanlar İlkadım kart web sitesinden takip edilebilecek ve karşılığında çeşitli hediyeler alabileceksiniz. Yıl sonunda yapacağımız büyük çekilişe ise teslim ettiğiniz atık miktarlarına göre katılma hakkınız olacak. Böylece İlkadım Kart kullananlar ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım yapacak hem de gelecek nesiller için temiz çevre için toplum geri dönüşüm alışkanlığını kazanacak" diye konuştu.