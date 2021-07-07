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KİCK BOKS TAKIMI 3 ALTIN 2 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA İLE SAMSUN'A DÖNDÜ - Son Dakika

KİCK BOKS TAKIMI 3 ALTIN 2 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA İLE SAMSUN'A DÖNDÜ

07.07.2021 18:27
KİCK BOKS TAKIMI 3 ALTIN 2 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA İLE SAMSUN'A DÖNDÜ, System.String[]

İLKADIM KİCK BOKS TAKIMI 3 ALTIN 2 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA İLE SAMSUN'A DÖNDÜTürkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Şırnak'ta 60 ilden 1500 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'na"katılım sağlayan İlkadım Belediyesi Kick Boks takımı 3 Altın 2 Gümüş 1 Bronz...

İLKADIM KİCK BOKS TAKIMI 3 ALTIN 2 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA İLE SAMSUN'A DÖNDÜ

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Şırnak'ta 60 ilden 1500 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'na"katılım sağlayan İlkadım Belediyesi Kick Boks takımı 3 Altın 2 Gümüş 1 Bronz madalya ile Samsun'a döndü.

Şırnak'ta yapılan Kickboks Türkiye Şampiyonası Mili Takım seçme müsabakalarına İlkadım Belediyesi Kick boks takımı 2 antrenör 6 sporcu ile katılım sağladı. Antrenörler Fatih Karagül ve Özgür Arlı ile müsabakaya hazırlanan İlkadım Belediyesi Kıck-Boks Takımında yer alan Altuğ Demir 71 kg. Büyük Erkek Full Contact'ta, Cengiz Avcı 71kg. Genç Erkek Full Contact, Atanur Yayla +94 kg. Genç Erkek Kick Lıght'ta oynadıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılarla altın madalyanın sahibi oldular. Büşra Taştemir 48 kg. Büyük Bayan Low Kick'te, Tuğba Nur Kıvrak 52 Kg. Büyük Bayan K1 kategorisinde gümüş madalya alırken Devrim Aydın 60 Kg. Büyük bayan K1'de bronz madalya ile kürsüye çıkan isimler oldu.

İlkadım Belediyesi Kıck-Boks Takımı sporcularıyla gurur duyduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Sporcularımızın katıldıkları şampiyonalarda güzel başarılar elde etmeleri hepimizi gururlandırmaktadır. Kıck-Boks Milli Takım seçmelerinin sonuncusu olan Şırnak'taki Türkiye Kıck-Boks Şampiyonasına katılarak güzel sonuçların altına imza atan sporcularımız Altuğ Demir, Cengiz Avcı, Atanur Yayla, Büşra Taştemir, Tuğba Nur Kıvrak, Devrim Aydın canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

KİCK BOKS TAKIMI 3 ALTIN 2 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA İLE SAMSUN'A DÖNDÜ
KİCK BOKS TAKIMI 3 ALTIN 2 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA İLE SAMSUN'A DÖNDÜ
KİCK BOKS TAKIMI 3 ALTIN 2 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA İLE SAMSUN'A DÖNDÜ
KİCK BOKS TAKIMI 3 ALTIN 2 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA İLE SAMSUN'A DÖNDÜ
KİCK BOKS TAKIMI 3 ALTIN 2 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA İLE SAMSUN'A DÖNDÜ

Bronz Madalya, Kick Boks, İlkadım, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Spor KİCK BOKS TAKIMI 3 ALTIN 2 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA İLE SAMSUN'A DÖNDÜ - Son Dakika Spor


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