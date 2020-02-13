İlkadım kırmızı-beyaz

İlkadım Belediyesi tarafından şehrin bazı noktaları Samsunspor bayrağı donatıldı. Başkan Necattin Demirtaş, "Samsunspor ortak değerimizdir" dedi.



Samsun İlkadım Belediyesinden Samsunspor'a bayraklı destek geldi. TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta lider durumda bulunan Samsunspor için ilçenin 61 mahallesine toplam 100 bayrak asıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Samsunspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam ediyor. Bizler İlkadım Belediyesi olarak şehrin bazı noktalarına Samsunspor bayrakları astık. Bu yolda Samsunspor'un en büyük destekçilerinden biriyiz. Şehir olarak daha çok kenetlenerek destek vermeliyiz. Samsunspor bizim ortak değerimizdir" diye konuştu. - SAMSUN