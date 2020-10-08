İlkadım meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı - Son Dakika

İlkadım meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı

08.10.2020 18:30
İlkadım meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı, System.String[]

İlkadım Belediye Meclisi Ekim ayı 2. dönem toplantısında bir araya gelen İlkadım Belediyesi Meclis üyeleri Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

İlkadım Belediye Meclisi Ekim ayı 2. dönem toplantısında bir araya gelen İlkadım Belediyesi Meclis üyeleri Azerbaycan'a destek mesajı verdi. Meclis salonu, belediye hizmet binasının ana girişi Azerbaycan bayrağı ile donatıldı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında belediye meclisi, 2. dönem 8. toplantısı 16. birleşimine ait ekim ayı ikinci oturumu için bir araya geldi. Başkan Demirtaş'ın başkanlığında yapılan toplantıda İlkadım Belediye Meclisi Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırı düzenlemesi ve Azerbaycan'ın savaş ilan etmesi dolayısıyla kardeş ülke Azerbaycan'a tam destek verdi.

Toplantı öncesi yapılan saldırıyı kınayan Başkan Demirtaş, "Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da sadece iyi günde değil, kötü günlerde de kardeşlerimizin yanında olacağız. "Kardeşlik zor zamanda belli olur" anlayışıyla devletimiz ve aziz milletimiz, bu zor süreçte kardeş Azerbaycan'ın yanındadır.7'den 70 herkesi Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyorum. Bizler başta ebedi vatanımız Anadolu olmak üzere Müslüman Türk'ün yaşadığı her yerde, her coğrafyada istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele etmeye, 100 yıl önceki ruhla 'ya İstiklal ya ölüm' parolasıyla bağımsızlığımız ve inancımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile savaşta şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dilerim "dedi.

"MHP yeni Grup Başkanı İbrahim Üstün'den zafer niyazı"

Meclis toplantısında Cumhur İttifakı adına konuşan MHP Grup Başkanı İbrahim Üstün, "Grup başkanlık vekilliğini bu güne kadar başarıyla sürdüren ve kendi isteği ile görevi bırakan Cemalettin Kola'ya verdiği hizmetlerden dolayı şahsim ve grubum adına sonsuz teşekkürler sunuyorum. Karabağ da çatışmalara devam eden kardeş ülke Azerbaycan zaferler niyaz ediyorum. İşgalci Ermenistan saldırılarında şehit olanlara Allahtan rahmet diliyorum. Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını grup olarak kınıyoruz. Karabağ bağımsızlığına kavuşana kadar sonuna kadar yanında olduğumuzu söylemek istiyorum" diye konuştu.

"Eyüpoğlu Ermenistan'ı kınıyoruz"

İYİ Parti Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Talat Eyüpoğlu da, "Grup arkadaşlarım adına İlkadım Belediyesi Meclis üyeleri olarak tüm hemşerilerimiz adına, başta kardeş ülkemiz Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin, soydaşlarımızın maddi ve manevi olarak yanında olduğumuzu tüm dünyaya deklare ediyorum. Bu vesile ile Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum" dedi. - SAMSUN

İlkadım meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı
İlkadım meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı
İlkadım meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı
İlkadım meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı
İlkadım meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı

Ermenistan, Azerbaycan, İlkadım, Ekim, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İlkadım meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı - Son Dakika


Son Dakika

Cezayir'de Şeyma Sadu isimli genç kadın, önce tecavüze uğradı ardından yakılarak öldürüldü Galatasaraylı Muslera'nın kasım ayında sahalara dönmesi bekleniyor Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi "pes" dedirtti: Bana çıplak videolarını gönderiyordu Kan donduran cinayet! Arkadaşını başından vurarak öldürüp akrabalarına mesaj attı Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti
Eşiyle telefonda tartışan şahıs, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı Eşiyle telefonda tartışan şahıs, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı         
17:52
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi         
17:45
Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti         
17:23
FETÖ'nün FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı         
16:33
Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu         
16:05
Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı         
15:38
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim         
14:13
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı         
21:18
Son dakika: Yerli koronavirüs aşısında üretim aşamasına geçildi Son dakika: Yerli koronavirüs aşısında üretim aşamasına geçildi         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 18:40:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlkadım meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei