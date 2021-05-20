İlkadım meclisi şehitlerin isimlerini parklarda yaşatıyor - Son Dakika

İlkadım meclisi şehitlerin isimlerini parklarda yaşatıyor

20.05.2021 17:43
İlkadım meclisi şehitlerin isimlerini parklarda yaşatıyor, System.String[]

İlkadım Belediyesi tarafından parklara şehit isimleri verilmeye devam ediyor.

İlkadım Belediyesi tarafından parklara şehit isimleri verilmeye devam ediyor.

İlkadım Belediye Meclisi mayıs ayı ikinci birleşimi İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda açılış konuşması yapan Başkan Demirtaş, "Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda atılan ilk adım olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 102. yılını kutladık. Bizler, 102 yıl önce 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek canlarını ortaya koyup, cepheden cepheye koşan bir neslin evlatlarıyız. Emperyalizme karşı verdiği mücadelede başarıya ulaşmış, mazlum uluslara örnek olmuş bağımsızlık mücadelemizin bu ilk adımını kutluyorum" dedi.

İmar komisyonuna havale edilen 10 gündem maddesinin görüşüldüğü ve tamamının oy çokluğu ile kabul edildiği meclis toplantısında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Ağabali Parkı'nın isminin tüm parti gruplarını meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı'nın isminin verilerek değiştirilmesi kabul edildi.

"Şehitlerimizin adını yaşatıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ülke olarak özellikle son yıllarda çok gencimizi şehit verdik. Şehit ailelerimizin yüreklerindeki acıyı paylaşabilmek adına elimizden geldiğince İlkadım belediyesi olarak meclis üyelerimizle birlikte parklarımıza isimlerini vererek şehitlerimizin adını yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün burada Ağabali Parkımızın ismini bu mahallede yaşayan ve şehadet şerbetinin içen Şehit Ulaştırma Er Caner Mayendağı ismini verdik. İmanımızın gereği inanıyoruz ki inşallah onlar ailelerine şefaatçi olacaklardır. Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, metanet vermesini niyaz ediyorum. Bizleri ayakta tutan birlik beraberlik duygusudur" diye konuştu.

"Şehit ailesi emeği geçen herkese teşekkür etti"

İlkadım Belediye Meclisi'nin almış olduğu bu karar için duygularını dile getiren Şehit Ulaştırma Er Caner Mayendağı'n ailesi, "Vatan uğruna canını feda etmiş evlatlarımız anısına yapılan ve isimlerini ömür boyu yaşatmak için yürütülen bu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a tüm parti gruplarının meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Bizler çok duygulandık ayrıca evlatlarımızın isimlerinin sürekli yaşayacağı içinde mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandılar.

Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Öte yandan, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemeleri ile 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 3. taksit ödemeleri ve 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ise 17. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatarak doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı. Emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergisi gibi 7143 ve 7256 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için 17. ve 3. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar devam edeceğini belirten Demirtaş yaptığı açıklamada, "2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi borçları mayıs ve kasım aylarında 2 taksit halinde ödenebilmektedir. Vatandaşlarımız belediyemize olan geçmiş yıllara ait vergi borçlarını ilgili kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Mayıs 2021 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Ayrıca veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğun göz önünde bulundurulması ve ödemelerin son güne bırakılmaması için vatandaşlarımız için belediye hizmet binamızdaki veznelerimiz sabah 08.00 ile akşam 16.00 arasında, Cumhuriyet Meydanı, Gazi park, İlyasköy, Gençlik Parkı veznelerimiz ise sabah 10.00 ile akşam 16.00 arasında halkımıza korona virüs tedbirleri eşliğinde hizmet verecektir" dedi. - SAMSUN

İlkadım meclisi şehitlerin isimlerini parklarda yaşatıyor
İlkadım meclisi şehitlerin isimlerini parklarda yaşatıyor
İlkadım meclisi şehitlerin isimlerini parklarda yaşatıyor
İlkadım meclisi şehitlerin isimlerini parklarda yaşatıyor

Necattin Demirtaş, İlkadım, Mayıs, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İlkadım meclisi şehitlerin isimlerini parklarda yaşatıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çoklu organ nakli yapılan şarkıcı Hakan Taşıyan taburcu edildi Çoklu organ nakli yapılan şarkıcı Hakan Taşıyan taburcu edildi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı 19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti 19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı Babasının peşinden giden 4 yaşındaki Mehmet kamyonun altında kaldı, ailenin feryatları yürek dağladı Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
ABD Senatosu'nda Bernie Sanders vicdanların sesi oldu: Filistinlilerin hayatı önemli değil mi? ABD Senatosu'nda Bernie Sanders vicdanların sesi oldu: Filistinlilerin hayatı önemli değil mi?         
17:23
Paşinyan, sahada kaybettiklerini masada kurtarmanın peşinde: Kararlar Ermenistan'ın %100 çıkarınadır Paşinyan, sahada kaybettiklerini masada kurtarmanın peşinde: Kararlar Ermenistan'ın %100 çıkarınadır         
17:13
"Sahte intihar" videosu gerçek oldu, Pakistanlı genç Tik- Tok uğruna can verdi         
16:47
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı Başkanlığa adaylığını koyacak Abdurrahim Albayrak'ın listesi ortaya çıktı         
15:56
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı         
14:53
FOX TV'nin iddialı dizisi Masumiyet final yapıyor FOX TV'nin iddialı dizisi Masumiyet final yapıyor         
14:17
Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı         
14:07
DSÖ'den içleri ferahlatan açıklama: Aşılar, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı etkili DSÖ'den içleri ferahlatan açıklama: Aşılar, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı etkili         
13:53
Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı         
13:04
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 18:06:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlkadım meclisi şehitlerin isimlerini parklarda yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement