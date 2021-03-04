İlkadım meclisinden Özyer ve Kalkavan'a vefa - Son Dakika

İlkadım Belediye Meclisi, İbrahim Özyer ve İhsan Kalkavan'ın isimlerini trafik parkı ve koşu yoluna verdi.

İlkadım Belediyesi 2021 yılı Mart ayı ikinci meclis toplantısı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın başkanlığında konferans salonunda gerçekleşti. Komisyona havale edilen 9 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda gündemin ikinci maddesi olan Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi'nde bulunan Koşu Yolu ve Yaşam Parkuru'na, kazada hayatını Samsun 2. sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer'in adının verilerek, "İbrahim Özyer Koşu Yolu ve Yaşam Parkuru" olarak değiştirilmesi oylamaya sunuldu. Cumhur İttifakı'nın 6 çekimser oy kullandığı gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesi olan İlkadım Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na, eski CHP Milletvekili merhum İhsan Kalkavan'ın isminin verilmesinin oylandığı komisyon raporu, Cumhur İttifakı'nın 6 çekimser ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen madde ise parkın ismi, "İhsan Kalkavan Çocuk Trafik Eğitim Parkı" olarak değiştirilmiş oldu.

"4 yaşındaki çocuğuma onu anlatmak için sembol bir anıt verdiniz"

Belediye meclis toplantısına katılarak alınan karar sonrası duygu dolu anlar yaşayan ve Başkan Demirtaş'tan söz hakkı isteyerek duygu ve düşüncelerini dile getiren İhsan Kalkavan'ın kızı Diş Hekimi Melis Kalkavan Erdoğan, "Burada ailem adına hepinize selamlar getirdim. Babamın ölümünde yıllar geçmesine rağmen verdiğiniz bu karar babamın bir siyasetçiden öte bir insan olduğunu gösterdi. Bir anne olarak evladımın bir kez görmüş olduğu 4 yaşındaki çocuğuma onu anlatma yolunda sembol bir anıt verdiniz. Benim kapı herkese açık hepinize tek tek yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Şiddetsiz bir dünya"

Toplantı sonunda yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü adına söz alan CHP Meclis Üyesi Hatice Çakır, "Güney Amerika da eşit iş, eşit ücret almak adına 8 saat çalışan ve insanca yaşam isteği için mücadele eden dokuma işçisi kadınlar bu haklı istemlerinin bedelini yaşamları ile ödediler.1910 yılında sosyalist kadınlar kongresi bu mücadele anısına 8 Mart'ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan etti. Bu mücadele günümüzde halen sürmekte. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer yarısı semalara yükselsin' sözü ile kadınlara verdiği değeri bir kez daha ortaya koymuştur. Ülkemizde 2008 ile 2020 yıllar arasında 3621 kadın erkeklerin kurbanı oldu. Son 10 yılda kadın cinayetleri yüzde 1500 arttı. Kadınlara, çocuklara, hayvanlara yönelik şiddet fiziksel, psikolojik ve cinsel yaralanmalarla sonuçlanan travmatik olaylara dönüştü. Şehrimizde Şubat 2021'de 2 kadın vahşice öldürüldü. Artık kadınlar olarak şiddetsiz yaşam haklarına saldırılmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN