İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi çevirim içi yemek yarışması düzenledi - Son Dakika

İlkadım Mesleki Eğitim Merkezinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlediği çevirim içi yemek yarışmasında 12. sınıf aşçılık öğrencisi Bilge Kaan Somuncu birinci oldu.
Uzaktan eğitime devam eden İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi, yiyecek ve içecek hizmetleri alanı öğrencilerine "yaratıcı tabaklar" sloganıyla yemek yarışması düzenledi.
Çevirim içi ortamda gerçekleştirilen yarışmada ilk 3'e giren öğrencilerin yemekleri, merkezin sosyal medya hesabından paylaşılarak takipçilerinin beğenisine sunuldu.
Oylamada 218 oy alan 12. sınıf aşçılık öğrencisi Bilge Kaan Somuncu, birinciliği elde etti.
Somuncu'nun ödülünün 15 Şubat'ta verileceği bildirildi.
Kaynak: AA
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