İlkadım sabah namazında buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İlkadım sabah namazında buluşuyor - Son Dakika

İlkadım sabah namazında buluşuyor

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Samsun Valisi Osman Kaymak sabah namazı sonrası cemaate çorba ikram etti.

İlkadım sabah namazında buluşuyor, System.String[]

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Samsun Valisi Osman Kaymak sabah namazı sonrası cemaate çorba ikram etti.


Gençlerin cami cemaatiyle buluştuğu ve camilerin bayram yerine dönüştüğü "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine Büyük Cami'de devam edildi. Hem gençlerin hem de cami cemaatinin son derece memnun olduğu sabah namazı buluşmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Sabah namazında sohbet ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı ve tesbihat ile tamamlanıyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, cami çıkışında Samsun Valisi Osman Kaymak birlikte cami avlusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı stantta cami cemaatine sıcak çorba ikram etti. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergilendiği programda Samsun Valisi Osman Kaymak çorbasını Başkan Demirtaş'ın ellerinden aldı.


Namaz sonrası konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Amacımız halkımızla iç içe olmak. Onlarla her ortamı paylaşmak. Sabah namazından sonra cemaat ile birlikte Büyük Camiide hep birlikte çorbamızı içtik. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.


Programa ayrıca İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun İl Kültür Müdürü Adnan İpekdal, İlkadım İlçe Müftüsü Seyfullah Çakır, Kalkanca Kuran Kursu öğrencileri, Atakum Gençlik Merkezi gençleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, İlkadım, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:21 Kaynak: İHA
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