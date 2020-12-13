İlkadım Vefa Ekibi halkın taleplerine anında cevap veriyor - Son Dakika

İlkadım Vefa Ekibi halkın taleplerine anında cevap veriyor

13.12.2020 15:40
İlkadım Vefa Ekibi halkın taleplerine anında cevap veriyor, System.String[]

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın yakından takip ettiği, korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, gelen talepleri saygılı, mütevazi ve insana yakışır bir şekilde yerine getirirken, talepleri karşılanan vatandaşlar da büyük mutluluk yaşıyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın yakından takip ettiği, korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, gelen talepleri saygılı, mütevazi ve insana yakışır bir şekilde yerine getirirken, talepleri karşılanan vatandaşlar da büyük mutluluk yaşıyor.

Korona virüsü salgınının başladığı ilk andan bu yana çalışmalarını aralıksız devam ettiren İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde her an her dakika dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bunun yanı sıra karantina altında izole olan vatandaşların evlerine sıcak yemek, sokağa çıkma yasağı boyunca hastaneye ulaşım imkanı olmayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği ve 65 yaş üstü vatandaşların gıda, ilaç gibi malzemelerinin temini için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu da ilçe halkının sağlığı için önemli katkılar veriyor.

Vefa Destek ekibi çalışanları 7 gün 24 saat destek grubuna gelen talepleri özverili bir şekilde yerine getiriyor. Baruthane Mahallesi'nde yaşayan ve yasak sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaşındaki Fatma Yerli vefa grubunu arayarak hastanede tedavisi için gerekli olan MR çekimi için talepte bulundu. Kapısına kadar giden İlkadım Vefa Destek ekipleri Yerli'nin talebini karşıladı. Taleplerinin karşılanmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Fatma Yerli ise uygulamadan dolayı emeği geçenlere ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkürlerini iletti.

"Güç vermeye devam ediyoruz"

Zor bir süreçten geçildiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ülke olarak korona virüsü ile büyük bir mücadele veriyoruz. Bu süreç içerisinde birbirimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın daha da fazla olması için canla başla çalışıyoruz. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağız. Sokağa çıkma yasağı boyunca halkımızın mağduriyet yaşanmaması için 444 55 01 - 0505 178 55 01 hatta gelen talepler Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki arkadaşlarımız ve zabıta ekiplerimiz tarafından hızlıca yerine getiriliyor. Karantina altında kendilerini izole eden ihtiyaç sahibi insanlarımıza 0553 007 84 95 nolu hattımızı aradıkları takdirde evlerine sıcak yemekleri götürüyoruz. Bunun yanında temizlik ve sağlık ile ilgili rutin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlkadım Belediyesi olarak bu zor dönemden bir an önce kurtulmak için vatandaşlarımıza güç vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Bu zor süreci birlikte aşacağız ve evimizde kalarak, en kısa süreç içerisinde sağlıklı güzel günler bizlerle birlikte olacak" dedi. - SAMSUN

İlkadım Vefa Ekibi halkın taleplerine anında cevap veriyor
İlkadım Vefa Ekibi halkın taleplerine anında cevap veriyor
İlkadım Vefa Ekibi halkın taleplerine anında cevap veriyor
İlkadım Vefa Ekibi halkın taleplerine anında cevap veriyor

Vefa Sosyal Destek Grubu, Necattin Demirtaş, Koronavirüs, İlkadım, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İlkadım Vefa Ekibi halkın taleplerine anında cevap veriyor - Son Dakika


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