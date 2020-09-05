İlkadım vefa ekibi her an her yerde ilçe halkının hizmetinde - Son Dakika

İlkadım Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek ekibi İlkadım Kaymakamlığı ve 112 tarafından bildirilen çağrılara anından dönüş yapıp ilçede korona virüs salgını nedeniyle evlerinde karantina altında kalan, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ilaç ve (ücrete mukabil) market alış veriş ihtiyaçları için seferber olmaya devam ediyor.

"Uyarıları dikkate alın"

İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek ekibi 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlıkları olan ve salgın nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların her türlü ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vefa İletişim Merkezine gelen 112, 155, 156 çağrılarının yanı sıra İlkadım İlçe Kaymakamlığı iletişim numaralarından arayan vatandaşların yardımına koşan İlkadım vefa ekibi personelleri "Bir ekmek dahi olsa bizi arasınlar, kapılarına kadar götürürüz. Bizlerin tek isteği var, insanlarımız evlerinde kalsın. Özellikle yaşlılarımız, uyarıları dikkate alıp yetkililerin yaptıkları açıklamaları dinlesin" diye konuştular.

"Dışarı çıkmayın bizi arayın"

İlkadım Vefa Destek Grubunun çalışmalarının hayat normale dönünceye kadar süreceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Vefa Destek Grubumuz, 24 saat vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler en kısa sürede karşılanması için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Bu zorlu süreçten bu arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla birlikte inşallah alnımızın akıyla çıkacağız. Buradan tüm 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulanan hemşehrilerimize de seslenmek istiyorum; dışarı çıkmayın, bize 444 0 55 01- 0505 178 55 01 numaraları arayarak ulaşın" ifadelerini kullandı. - SAMSUN