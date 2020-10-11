İlkadım zabıtası gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı - Son Dakika

İlkadım zabıtası gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı

11.10.2020 15:15
İlkadım zabıtası gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı, System.String[]

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüsü salgını nedeniyle bazı ürünlerde anormal fiyat artışları olduğu yönündeki iddialara karşı market ve süpermarketleri denetledi.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüsü salgını nedeniyle bazı ürünlerde anormal fiyat artışları olduğu yönündeki iddialara karşı market ve süpermarketleri denetledi.

Zabıta ekipleri ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatı üzerine çalışmalarını sıklaştıran zabıta ekipleri, büyük firma ve marketlerde fiyat ve etiketleri kontrol etti. Vatandaşların markette kasa çıkış fiyatının reyonda yazan fiyattan pahalı olması yönünde şikayetlerini değerlendiren zabıta ekipleri, vatandaşların bu mağduriyetinin de önüne geçebilmek adına gıdanın reyon fiyatı ile kasa çıkış fiyatı arasındaki uygunluğunu denetledi. Market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, tüm reyonları tek tek gezerek farklı 5 üründe raf etiketlerindeki fiyat ile kasadaki fiyatı kontrol edip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. Fiyat etiketlerinin yanı sıra yerli ürünlerde logo olup olmadığına dikkat eden ekipler, reyonlardaki ürünlerin son kullanım tarihleri, işletmelerin hijyen ve genel temizlik yönünden de uygunluğunu kontrol etti. Denetimlerde evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan iş yerlerine tutanak tutuldu.

"Vatandaşımızın hakkını ve sağlığı korumak için denetimler devam edecek"

Zabıta ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Haksız kazanç elde etmek üzere çeşitli ürünlerde fiyat artışı yapmak isteyenlere fırsat vermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde bu çalışmalarını sürdürüyor. İşletmeler rutin olarak belirli aralıklar denetleniyor. Ekiplerimiz fiyat etiketlerinin yanı sıra yerli ürünlerdeki logoları da kontrol ediyor. Esnaflarımızın bu hassasiyetleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Misafirperverliğiyle, dürüstlüğüyle hak ve hukuk konusundaki titizliğiyle bilinen işletmelerin bu tarz bir girişimde bulunmayacağını umut ediyorum. Ancak her şeye rağmen bizler bu tür denetimlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın hakkını korumak boynumuzun borcudur" dedi. - SAMSUN

İlkadım zabıtası gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı
İlkadım zabıtası gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı
İlkadım zabıtası gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı
İlkadım zabıtası gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Market, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İlkadım zabıtası gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı - Son Dakika

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