İlkadımlı Gençlerden Kardeşlik Kütüphaneleri
1 saat önce
İlkadım Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturdukları kitaplıkları ve topladıkları hikaye kitaplarını, ihtiyaç sahibi okulları tespit ederek bağışlıyor.
İlkadım
Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturdukları kitaplıkları ve topladıkları hikaye kitaplarını, ihtiyaç sahibi okulları tespit ederek bağışlıyor.
Lise ve üniversiteli gençlerin oluşturduğu İlkadım Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, topladıkları 100 hikaye kitabını kendi yaptıkları kitaplıklarla birlikte Canik
Teknepınar İlkokuluna hediye etti.
Gönüllü gençlerden Hatice
Esra Gençosmanoğlu, çalışmalarını "İyilik Ağacı" projesi kapsamında sürdürdüklerini belirtti. Gençosmanoğlu, "Gençlerimizin topladığı hikaye kitaplarını oluşturduğumuz kitaplıklarla Teknepınar İlkokuluna bağışladık. Ayrıca 70 kalem setini öğrenci kardeşlerimize hediye ettik ve öğrencilerle birlikte okulun koridorlarını boyadık." diye konuştu.
İlkadım Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Erdin de emeği geçen gençlere teşekkür etti.
Son Dakika
» Eğitim
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:05 Kaynak: AA
THY, Lise Mezunu 1600 Personel Alacak
68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!
Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı
Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Konvoyunda Kaza: 2 Kişi Yaralandı