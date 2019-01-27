Son Dakika Haberleri: İlkadımlı Gençlerden Kardeşlik Kütüphaneleri

İlkadımlı Gençlerden Kardeşlik Kütüphaneleri

1 saat önce

İlkadım Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturdukları kitaplıkları ve topladıkları hikaye kitaplarını, ihtiyaç sahibi okulları tespit ederek bağışlıyor.

İlkadımlı Gençlerden Kardeşlik Kütüphaneleri, System.String[]
İlkadım Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturdukları kitaplıkları ve topladıkları hikaye kitaplarını, ihtiyaç sahibi okulları tespit ederek bağışlıyor.

Lise ve üniversiteli gençlerin oluşturduğu İlkadım Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, topladıkları 100 hikaye kitabını kendi yaptıkları kitaplıklarla birlikte Canik Teknepınar İlkokuluna hediye etti.

Gönüllü gençlerden Hatice Esra Gençosmanoğlu, çalışmalarını "İyilik Ağacı" projesi kapsamında sürdürdüklerini belirtti. Gençosmanoğlu, "Gençlerimizin topladığı hikaye kitaplarını oluşturduğumuz kitaplıklarla Teknepınar İlkokuluna bağışladık. Ayrıca 70 kalem setini öğrenci kardeşlerimize hediye ettik ve öğrencilerle birlikte okulun koridorlarını boyadık." diye konuştu.

İlkadım Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Erdin de emeği geçen gençlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Canik, İlkadım, Eğitim, Politika
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