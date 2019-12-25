İlkadımlı kadınlardan örnek kampanya - Son Dakika

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı el nakışı kursiyerleri tarafından düzenlenen yardım kampanyasıyla 200 minik öğrenci sevindi.



İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlkadım Halk Eğitim Merkezine bağlı el nakışı kursunda eğitim gören kadınlar kurs eğitmeni Ayla Kalaysız öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası ile Havza Çiftlik Naciye Öncel İlköğretim Okulunda eğitim gören iki yüz öğrenciye kışlık giyecek ve kırtasiye yardımı yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından tahsis edilen otobüs ile hediyeleri ulaştırmak için yola çıkan kadınlar İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a sağladığı imkanlar ve verdiği destekler için teşekkür ettiler.



"Çocukların gülümsemesi en büyük ödül"



Gerçekleştirdikleri anlamlı ve örnek kampanya için teşekkür konuşması gerçekleştiren İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcı Şerif Mırık, "Her şeyden önce bu anlamlı kampanya ile çocukları mutlu edecek olmamız ve onların gülümsemeleri hepimiz için en büyük ödül olacak. Bir işe kadının eli değdiği zaman o iş mutlaka güzelleşir. İşte bu kampanyada o güzel işlerden biri olmuş. Bir çocuğu sevindirmek en güzel mutluluklardan biridir. Burada herkes karınca kararınca bir şeyler yapmış veya maddi olarak katılamasa da gönüllü olmuş. Bu güzel ve sıcak ortamı sağlamak bizim için çok önemli. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak her zaman desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ben de İlkadım Başkanımız Necattin Demirtaş adına hepinize yürekten teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - SAMSUN