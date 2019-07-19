Son Dakika Haberleri: İlkan Karaman'dan genç sporculara sürpriz
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İlkan Karaman'dan genç sporculara sürpriz

1 saat önce

Pınar Karşıyaka'nın eski NBA'li oyuncusu İlkan Karaman, genç basketbolcuları antrenmanlarında ziyaret etti, keyifli anlar yaşattı.

İlkan Karaman'dan genç sporculara sürpriz, System.String[]

Bilnet Okulları Karşıyaka Ulukent Kampüsü'nde düzenlenen Ege Asist Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü 18 yaş altı basketbol antrenmanında yüzler güldü. Elite PT Akademi'de antrenman yapan eski NBA'li yeni Pınar Karşıyaka'lı sporcu İlkan Karaman, kendi antrenmanı için geldiği sırada genç sporcuların antrenmanına katıldı, hem genç yeteneklere hem de izleyenlere güzel anlar yaşattı.

2014-2015 sezonunda NBA takımlarından Brooklyn Nets'e draft edilen Karaman, günümüzde de Pınar Karşıyaka'da forma giymektedir. Ülkemizde Tofaş, Fenerbahçe Ülker ve Beşiktaş Sompo Japan takımlarında oynadı.

ANTRENMANDA "SELFİE" DE UNUTULMADI

Geleceğin yeteneklerini antrenmanda ön sıralarda izleyen İlkan Karaman, gençlerle fotoğraf çektirmeyi de unutmadı. Antrenmanın bitişinden sonra kendi antrenmanına geçen sporcu, genç yetenekleri izlemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:19 Kaynak: Bültenler
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