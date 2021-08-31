İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın nişanlısı ailesiyle Sara Arfaoui İstanbul'a geldi. Arkadaşlarıyla şehrin keyfini çıkaran İtalyan güzel, çektiği video ve fotoğrafları Instagram'dan paylaşıyor. Gündoğan'ın milli ara sebebiyle Almanya'da kampta olması nedeniyle Arfaoui İstanbul'un keyfini çıkarıyor.

Çift, yaz aylarında İtalya'nın Portofino kentinden sonra Çeşme'de tatiline devam etmişti. İtalyan güzel Instagram'dan post yaparak, "İyi akşamlar" yazıp, ülkemizin bayrağını koydu.

Arfaoui, Galata'ya giderek, Maraş dondurması aldı.

İtalyan güzel, çay, mantı ve pizza yediği anı da yayınladı.

Arfaoui'nin kendi ve sevgilisi İlkay'ın baş harflerinin yer aldığı kolyesi de dikkat çekti.

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi etmiş İtalyan güzel, "Evet" demişti. İkilinin 2022 yılının yaz aylarında evleneceği iddia edilmişti.